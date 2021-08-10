القواسمي لوفد طلابي أمريكي: إسرائيل تمارس سياسة الفصل العنصري ونظام الابارتهايد

رام الله - دنيا الوطنالتقى عضو المجلس الثوري لحركة فتح والمتحدث الرسمي باسمها أسامه القواسمي بوفد طلابي أمريكي تخصص اعلام عبر تطبيق الزووم، حيث أوضح لهم حقيقة ما تقوم به إسرائيل على الأرض من ممارسات عنصرية ضد الشعب الفلسطيني وخاصة ما يجري في القدس من هدم للبيوت وإخلاء للمواطنين من منازلهم في الشيخ جراح وسلوان وبطن الهوى وغيرها من مدن الضفة الغربية، وما تقوم به من حصار على قطاع غزة.وقال القواسمي للطلاب ، إن الشعب الأمريكي ذات قيم عالية لا يمكن له أن يقبل بجرائم إسرائيل وممارساتها التي أقل ما يمكن وصفها بنظام الابارتهايد والفصل العنصري، موضحا لهم أن نضال الشعب الفلسطيني هو نضال ضد الاحتلال الإسرائيلي، وليس لدينا أي عداء مع الديانة اليهودية مطلقا، وأن هناك فرق كبير بين معاداة الاحتلال الإسرائيلي وانتقاده وبين معاداة اليهودية أو السامية، وأن القيادة الفلسطينية متمسكة بالشرعية الدولية والقرارات الصادرة عن الأمم المتحدة ومجلس الأمن.وتخلل اللقاء حوارا وأسئلة هامة، أوضح فيها القواسمي أن إسرائيل تهرب من القانون الدولي واستحقاقاته للتاريخ والدين من وجهة نظرهم وتفسيرهم الخالصين، وذلك لتعقيد المشهد وإطالة عمر الاحتلال، ولتبرير ما تقوم به من ممارسات خارجة عن كل القوانين الدولية والإنسانية منها.