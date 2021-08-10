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الجزائر تسجل انخفاضا في إصابات (كورونا) وارتفاعا في الوفيات

الجزائر تسجل انخفاضا في إصابات (كورونا) وارتفاعا في الوفيات
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 979 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، وهو ثاني يوم على التوالي تنخفض فيه الإصابات اليومية تحت حاجز الألف منذ 14 يوليو.

كما رصدت الوزارة 40 وفاة بالفيروس في الـ24 ساعة الأخيرة، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وتشير الأرقام المسجلة اليوم إلى انخفاض في الإصابات وارتفاع في الوفيات، مقارنة مع أمس الاثنين الذي سجلت فيه 992 إصابة و28 وفاة بالمرض.

وارتفع إجمالي الإصابات بالفيروس في الجزائر إلى183347، فيما ارتفع عدد ضحايا الفيروس بالبلاد إلى 4618.

وتماثل 685 مريضا للشفاء خلال اليوم الماضي، ليرتفع إجمالي المتعافين من المرض إلى 122759، فيما يوجد 32 مريضا بوحدات العناية المركزة.

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