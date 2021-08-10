شؤون فلسطينية

جامعة النجاح تعقب على تعميم وزارة التعليم والبحث العلمي حول برنامج طب وجراحة الأسنان

جامعة النجاح تعقب على تعميم وزارة التعليم والبحث العلمي حول برنامج طب وجراحة الأسنان
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت جامعة النجاح الوطنية في مدينة نابلس، مساء اليوم الثلاثاء، بياناً صحفياً، تعقيبا على تعميم وزارة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي، المتعلق ببرنامج طب وجراحة الأسنان.

وأكدت الجامعة في بيانها، أن تعميم الوزارة مخالف تماماً للحقيقة، مشيرة إلى أنها حصلت على موافقة من وزيرة التربية والتعليم العالي لإنشاء كلية طب الأسنان، بموجب كتاب رقم (وت ع/30/31/3225) بتاريخ 27 آذار/ مارس 2012.

وقالت الجامعة: "الدكتور محمود أبو مويس، وزير التعليم العالي والبحث العلمي الحالي، هو من أشرف على وضع خطة برنامج بكالوريوس طب وجراحة الأسنان، وقامت الجامعة بعمل التعديلات التي طلبتها لجنة المقيمين للبرنامج، بموجب كتاب (4114رج/1392) بتاريخ 19/03/2020".

وفيما يلي نص البيان: 

نعبّر عن دهشتنا واستيائنا من تعميم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الخاص ببرنامج طب وجراحة الأسنان؛ لأنّه مخالف تماماً للحقيقة، فجامعة النجاح الوطنية حصلت على موافقة وزيرة التربية والتعليم العالي لإنشاء كلية طب أسنان، بموجب كتاب رقم (وت ع/30/31/3225) بتاريخ 27/03/2012، علماً أن أ.د. محمود أبو مويس – وزير التعليم العالي والبحث العلمي الحالي هو من أشرف على وضع خطة برنامج بكالوريوس طب وجراحة الأسنان، وقامت الجامعة بعمل التعديلات التي طلبتها لجنة المقيمين للبرنامج، بموجب كتاب رقم (4114رج/1392) بتاريخ 19/03/2020.

والغريب في الأمر أنّ الهيئة تتعامل مع جامعة النّجاح بما لا ينسجم مع العمل المهني الموضوعي الشّفاف، فبدلاً من دعم الجامعة وتشجيعها على الريادة واستحداث البرامج الجديدة تضع العراقيل أمام تقدّمها، وتُغلق في أدراجها على 25 برنامجا جديدا تقدّمت بها جامعة النّجاح لاعتمادها، والبدء بالتدريس فيها، وقد خاطبناهم مرات عديدة، وشرحنا حاجة السوق، وأهميّة هذه البرامج في تقديم الخدمات لمجتمعنا الفلسطيني، والحدّ من السفر إلى الخارج، وهدر الطاقات والأموال، وكل ذلك لم يلق آذاناً صاغية.

والآن وأمام هذا الإجحاف، وهذه الازدواجيّة في المعايير نتساءل: لماذا تُغلق الوزارة الباب أمام البرامج الجديدة للنّجاح، وتضخّ في الوقت نفسه الموافقات المتتالية لجامعات أخرى على برامج موجودة، لا يحتاج السوق التّوسع فيها؟

فهل يعقل أن تمنح الهيئة الوطنيّة للاعتماد والجودة في التّعليم العالي إحدى الجامعات الفلسطينية 20 برنامج بكالوريوس، و35 برنامج ماجستير، و12 برنامج دكتوراه خلال فترة لم تتجاوز عامين؟

لماذا تُهمل هيئة الاعتماد الأرضية الصلبة لجامعة النّجاح الوطنيّة في وجود كوادر أكاديميّة متميّزة، ومختبرات مجهّزة، ومبانٍ مؤهّلة، وخطط جاهزة، وتمنع عنها اعتماد البرامج، في حين تُوافق لغيرها، وهي لا تملك أدنى مقوّمات النّجاح في طرح البرامج.

لماذا لا تبصر هيئة الاعتماد المكانة التي وصلت إليها النّجاح بين الجامعات العالمية في التصنيفات العالمية؟

إنّ جامعة النجاح متميّزة ومرموقة في برامج كليّة الطب، من حيث الكادر الأكاديمي، والبنية التحتية التي تجعلها مؤهلة، وتحقق الشروط المطلوبة للنّجاح في طرح برنامج طب وجراحة الأسنان.

كنّا نتمنّى على الهيئة الوطنيّة للاعتماد والجودة في التّعليم العالي تهنئة جامعة النجاح الوطنية بالمكانة المرموقة التي وصلت إليها في التصنيفات العالمية:

- تصنيف QS University Rankings

- تصنيف Times Higher Education, THE

- تصنيف Webometrics

وحصولها على المركز الأول فلسطينياً، والوصول إلى مراكز متقدمة عربيّاً ودوليّاً، لا أن تضع العراقيل أمام تقدمها ونجاحها.

وفي الختام نطمئن طلبتنا ومجتمعنا الفلسطيني، فالنجاح مستمرة في تميزها وتقدمها، وبرنامج طب الأسنان سيكون بموازاة الطب البشري الذي شهد له القريب والبعيد.

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