صيدم يعلن بدء عمل الأكاديمية الرقمية للابتكار العلمي

رام الله - دنيا الوطنأعلن الدكتور صبري صيدم مؤسس الأكاديمية الرقمية للابتكار العلمي عن إطلاق العمل بالإكاديمية وفتح باب التسجيل فيها، لتكون الأولى من نوعها في فلسطين، حيث تعتمد نظام التدريس عن بعد والتعليم المدمج، وتشجع طلبتها على تقديم ابتكار نموذج علمي تطبيقي كأحد شروط التخرج، تعزيزاً لرسالة الأكاديمية التي تهدف إلى تلبية احتياجات المجتمع بشكل عام والقطاع الخاص من خريجين متخصصين ومبتكرين، وتفسح المجال أمام الطالب الفلسطيني والعربي أينما كان، للالتحاق بها ونيله شهادة تضمن له دخول سوق العمل.ويأتي تأسيس الأكاديمية تجسيداً لشراكة علمية وعملية بين مجموعة طلال أبو غزالة ومؤسسة ممدوح وجميلة صيدم للإبداع والتنمية ومؤسسة النيزك للإبداع العلمي، لتكون بمثابة مركز مهني مرخص يمنح شهادة الدبلوم المهني في الذكاء الاصطناعي في تخصصي إنترنت الأشياء وتعلّم الآلة، و ذلك بمصادقة وزارة العمل الفلسطينية والمؤسسات الشريكة.وتنحصر شروط القبول في الأكاديمية في التحقق من شغف المتقدم بالعلوم والتكنولوجيا وقدرته على الابتكار، وحصوله على الشهادة المدرسية التي تظهر اجتيازه المراحل المدرسية كاملة بما فيها الصف الثاني عشر دون الضرورة لشهادة الثانوية العامة، بالإضافة إلى اجتيازه امتحان قبول ومقابلة فردية تعقدهما الأكاديمية.كما وأضاف صيدم أن مدة الدراسة هي عام دراسي كامل، يتلقى فيه الطالب مساقات نظرية وعملية على أيدي أساتذة ومدربين يتمتعون بخبرات أكاديمية وعملية واسعة، وتدريباً عملياً مكثفاً، وإرشاداً تقنياً، لتمكينه من تطوير نموذج ابتكاري وفق أسس ومعايير محددة، يؤهله لتطوير منشأة اقتصادية ناجحة.ويتاح الالتحاق بالأكاديمية عبر مساري التعلم عن بُعد، ومسار التعلم المدمج، وفقاً لظروف الطلبة، شريطة انتظام الطالب بالدوام لمدة أربعة أيام أسبوعياً اعتباراً من 15/9/2021 سواء في مقر الأكاديمية في بيرزيت-البلدة القديمة.وأكد صيدم أن الأكاديمية مؤسسة غير ربحية، وستعفي أبناء الشهداء والأسرى من كافة الرسوم الدراسية، على أن يدفعوا مبلغاً رمزياً مسترداً بعد التخرج، كما أنها ستقدم منحاً بنسب عالية لكافة الطلبة الملتحقين بها في السنة الأولى تصل إلى حوالي 65%.يذكر أن صيدم، وخلال احتفالية منح رئيس دولة فلسطين محمود عباس، المناضلة جميلة صيدم (أم صبري) في الذكرى العاشرة لرحيلها وسام دولة فلسطين- نجمة الاستحقاق، تقديراً لدورها النضالي على مدار عقود طويلة من الزمن، منذ نحو أسبوع، قال موجهاً كلمته للرئيس وأعضاء اللجنة المركزية: نستأذنكم سيادة الرئيس بهذه المناسبة ووفاءً للشهداء، الإعلان عن إطلاق مؤسسة ممدوح وجميلة صيدم للتنمية والإبداع وشركائها، الأكاديمية الرقمية للابتكار العلمي والتي ستخصص لمواكبة التطور المعرفي باعتماد من مؤسسة طلال أبو غزالة.رابط التسجيل والالتحاق بالأكاديمية www.dasi.ps/register