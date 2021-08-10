عاجل

  • الديمقراطية: وقف الاستيطان والتهجير هو الاختبار الحاسم لنوايا إدارة بايدن

شؤون فلسطينية

بيت لحم: الاحتلال يجرف طريقا معبدا في بلدة بتير واندلاع مواجهات

بيت لحم: الاحتلال يجرف طريقا معبدا في بلدة بتير واندلاع مواجهات
رام الله - دنيا الوطن
جرفت آليات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، طريقا معبدا في بلدة بتير غرب بيت لحم، جنوب الضفة الغربية المحتلة، وسط اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال.

وأفاد الناشط في مجال مقاومة الاستيطان والجدار في بتير عمر القيسي أن جرافات الاحتلال قامت بتجريف طريق في منطقة "كرم حديدون" في حوض "باطن أبو حسن" شرق البلدة، بطول كيلو متر.

وأوضح القيسي أن المواطنين تصدوا لقوات الاحتلال ما أدى لاندلاع مواجهات أصيب على إثرها مواطنين بالاعتداء بالضرب.

وشرع المستوطنون في الآونة الأخيرة باستهداف البلدة، حيث تتعرض لهجمة استيطانية متسارعة، تمثلت في نصب بيوت متنقلة وخيام بهدف الاستيلاء عليها لإقامة بؤرة استيطانية، قبل أن يتصدى المواطنون وإزالتها.

وكثف المستوطنون من انتهاكاتهم بحق المواطنين، تمثلت بالاعتداء عليهم ومنعهم من الوصول إلى أراضيهم، إضافة لحرق الأشجار وقطعها تمهيدًا للاستيلاء عليها، وسط دعم وحماية قوات الاحتلال.

وتشتهر قرية بتير بتلال وأودية ومدرجات زراعية وحجرية وشبكة من قنوات الري، بنيت في العصر الروماني، وتغذيها الينابيع والمياه الجوفية.

وسيؤثر تعزيز الاستيطان في هذه المنطقة على مسار بتير السياحي الذي يبدأ من مدينة بيت جالا حتى نهاية بتير، وسيجعل الاستيطان المنطقة غير آمنة مما يؤدي إلى انكماش السياحة الريفية الفلسطينية.

تجدر الإشارة إلى أنه ونتيجة الأهمية الأثرية والتاريخية لبتير، أدرجت القرية على لائحة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" في 20 حزيران/يونيو 2014 وذلك لمصاطبها الزراعية.

وتعود بداية الاستيطان في بيت لحم إلى عقد الستينات من القرن السابق بعد احتلال الضفة الغربية مباشرة، فكانت مستوطنة "غوش عتصيون" من أولى المستوطنات الإسرائيلية التي غرست في الأرض الفلسطينية بعد حرب حزيران عام 1967م.

أخبار ذات صلة

التعليم العالي تُعلن عن منح ومقاعد دراسية في مصر وباكستان

التعليم العالي تُعلن عن منح ومقاعد دراسية في مصر وباكستان

عكرمة صبري: مخططات الاحتلال في القدس ممنهجة لتهويدها

عكرمة صبري: مخططات الاحتلال في القدس ممنهجة لتهويدها

الديمقراطية: وقف الاستيطان والتهجير هو الاختبار الحاسم لنوايا إدارة بايدن

الديمقراطية: وقف الاستيطان والتهجير هو الاختبار الحاسم لنوايا إدارة بايدن

نادي الأسير: توتر يشهده سجن (النقب) بعد الاعتداء على أحد المضربين

نادي الأسير: توتر يشهده سجن (النقب) بعد الاعتداء على أحد المضربين

تيسير خالد يدعو الى اعلان &#34;الصندوق القومي اليهودي&#34; منظمة ارهابية

تيسير خالد يدعو الى اعلان "الصندوق القومي اليهودي" منظمة ارهابية

القدس: جرافات الاحتلال تهدم شقتين سكنيتين في سلوان

القدس: جرافات الاحتلال تهدم شقتين سكنيتين في سلوان

هيئة الأسرى: الأسيران حريبات والفسفوس لا يزالان بحاجة لرعاية طيبة حثيثة

هيئة الأسرى: الأسيران حريبات والفسفوس لا يزالان بحاجة لرعاية طيبة حثيثة

قتيل بجريمة إطلاق نار في الطيبة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948

قتيل بجريمة إطلاق نار في الطيبة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

عكرمة صبري: مخططات الاحتلال في القدس ممنهجة لتهويدها

عكرمة صبري: مخططات الاحتلال في القدس ممنهجة لتهويدها

تيسير خالد يدعو الى اعلان &#34;الصندوق القومي اليهودي&#34; منظمة ارهابية

تيسير خالد يدعو الى اعلان "الصندوق القومي اليهودي" منظمة ارهابية

القدس: جرافات الاحتلال تهدم شقتين سكنيتين في سلوان

القدس: جرافات الاحتلال تهدم شقتين سكنيتين في سلوان

هيئة الأسرى: الأسيران حريبات والفسفوس لا يزالان بحاجة لرعاية طيبة حثيثة

هيئة الأسرى: الأسيران حريبات والفسفوس لا يزالان بحاجة لرعاية طيبة حثيثة

شاهد: جماهير غفيرة تشيّع جثمان الشهيد شادي الشرفا

شاهد: جماهير غفيرة تشيّع جثمان الشهيد شادي الشرفا

شاهد: اندلاع حريق كبير قرب مستوطنة (يتسهار) وإخلاء عدد من المستوطنين

شاهد: اندلاع حريق كبير قرب مستوطنة (يتسهار) وإخلاء عدد من المستوطنين

وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يشارك بالمؤتمر 27 للاتحاد البريدي العالمي في دولة ساحل العاج

وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يشارك بالمؤتمر 27 للاتحاد البريدي العالمي في دولة ساحل العاج

&#34;باديكو&#34; تصدر سندات بقيمة 120 مليون دولار

"باديكو" تصدر سندات بقيمة 120 مليون دولار

منوعات

تفاصيل صادمة عن حبيب نجوى كرم الإماراتي.. وهذا فارق العمر بينهما

تفاصيل صادمة عن حبيب نجوى كرم الإماراتي.. وهذا فارق العمر بينهما

شاهد كيف هاجم زوج إلهام الفضالة منتقدي زواجهما

شاهد كيف هاجم زوج إلهام الفضالة منتقدي زواجهما

شقيق ياسمين عبد العزيز يكشف سبب أزمتها الصحية

شقيق ياسمين عبد العزيز يكشف سبب أزمتها الصحية

شاهد: فنانة شهيرة تروي آخر اللحظات التي عاشتها دلال عبد العزيز بالغيبوبة

شاهد: فنانة شهيرة تروي آخر اللحظات التي عاشتها دلال عبد العزيز بالغيبوبة

لهذا السبب.. منع بلقيس فتحي من الغناء بمصر بشكل رسمي

لهذا السبب.. منع بلقيس فتحي من الغناء بمصر بشكل رسمي

شاهد: أول تعليق من دنيا غانم بعد وفاة والدتها دلال عبد العزيز

شاهد: أول تعليق من دنيا غانم بعد وفاة والدتها دلال عبد العزيز

سعد رمضان يفجر غضبه بكلمات جريئة.. والجمهور يعلق

سعد رمضان يفجر غضبه بكلمات جريئة.. والجمهور يعلق

لهذا السبب.. قرار بإيقاف عمر كمال عن الغناء وتحذير شديد له

لهذا السبب.. قرار بإيقاف عمر كمال عن الغناء وتحذير شديد له

ما هو السبب الحقيقي لموت دلال عبدالعزيز؟

ما هو السبب الحقيقي لموت دلال عبدالعزيز؟

شاهد: محمد هنيدي يكشف عن مفاجأة لثاني أجزاء &#34;صعيدي في الجامعة الأمريكية&#34;

شاهد: محمد هنيدي يكشف عن مفاجأة لثاني أجزاء "صعيدي في الجامعة الأمريكية"

عربي

المغرب وإسرائيل توقعان اتفاقية تعاون في مجال الدفاع السيبراني

المغرب وإسرائيل توقعان اتفاقية تعاون في مجال الدفاع السيبراني

مقتل &#34;قيادات&#34; حوثية بغارات جوية للتحالف في مأرب

مقتل "قيادات" حوثية بغارات جوية للتحالف في مأرب

وزير إسرائيلي: اتصالات مباشرة مع السعودية.. وقرار&#34;مهم جدا&#34; يخص الأردن

وزير إسرائيلي: اتصالات مباشرة مع السعودية.. وقرار"مهم جدا" يخص الأردن

الحوثيون يعرضون إطلاق سراح &#34;أسرى سعوديين&#34; مقابل معتقلي حماس بالمملكة

الحوثيون يعرضون إطلاق سراح "أسرى سعوديين" مقابل معتقلي حماس بالمملكة