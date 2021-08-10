بريطانيا تسجل أعلى حصيلة وفيات يومية بـ(كوفيد-19) منذ مارس

رام الله - دنيا الوطنأظهرت بيانات حكومية أن بريطانيا سجلت اليوم الثلاثاء 146 وفاة جديدة بكوفيد-19، وذلك في أعلى حصيلة وفيات يومية منذ 12 مارس الماضي.وانخفض عدد حالات الإصابة المسجلة اليوم الثلاثاء إلى 23510 حالات من 25161 حالة أمس الاثنين، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).هذا وتلقى ما مجموعه 47.06 مليون شخص الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس (كورونا) بحلول 8 أغسطس، وتلقى 39.55 مليون شخص جرعتي اللقاح.وبحسب موقع "وورلد ميتر" المتخصص بمتابعة مستجدات جائحة (كورونا)، فإن إجمالي الإصابات بـ(كورونا) في بريطانيا يبلغ 6117540، أما إجمالي حالات الوفاة فيبلغ 130503.