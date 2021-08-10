إيطاليا تسجل 5636 إصابة و31 وفاة جديدة بـ(كورونا)

رام الله - دنيا الوطنقالت وزارة الصحة الإيطالية إنها سجلت 31 وفاة جديدة مرتبطة بفيروس (كورونا) اليوم الثلاثاء، مقارنة مع 22 أمس، فضلا عن رصد 5636 إصابة جديدة مقارنة مع 4200 في اليوم الماضي.وبلغت حصيلة الوفيات المرتبطة بمرض كوفيد-19 منذ بدء الجائحة 128273، وهي ثاني أعلى حصيلة في أوروبا بعد بريطانيا وثامن أعلى حصيلة في العالم، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).وسجلت إيطاليا حتى الآن 4.4 مليون إصابة، فيما بلغ عدد المصابين الذين يتلقون العلاج في المستشفيات دون احتساب المرضى في وحدات الرعاية المركزة 2880 اليوم الثلاثاء مقارنة مع 2786 أمس.وبلغ إجمالي المرضى في وحدات العناية المركزة 322.