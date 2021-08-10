قتيل بجريمة إطلاق نار في الطيبة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948

رام الله - دنيا الوطنقتل الشاب فادي عبد القادر (38 عامًا) جرّاء تعرضه لإطلاق نار في حي الشل بمدينة الطيبة داخل أراضي الـ48، مساء اليوم الثلاثاء؛ ما يرفع حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي بأراضي عام 48 منذ مطلع العام الجاري إلى 61.وأصيب الضحية بجروح خطيرة في منطقتي الرأس والصدر، إثر تعرضه لوابل من الرصاص أطلقه مجهولون من مسافة قريبة داخل أحد المقاهي في المدينة.ونقل موقع (عرب 48) عن شهود عيان، بأن ملثميْن اقتحما مقهاً في حي الشل بالطيبة، وأطلقا عددا من الأعيرة النارية تجاه الضحية من مسافة قريبة، وأصاباه في رأسه وصدره وقدمه.وتعتبر جريمة قتل عبد القادر في الطيبة، الجريمة الثانية التي ترتكب اليوم داخل أراضي الـ 48، إذ تعرض الشاب أنس سليماني (41 عاما) من حي الحليصة في مدينة حيفا، لإطلاق نار أدى إلى مقتله، فجر اليوم.وجريمة القتل في الطيبة هي الخامسة خلال الأيام الخمسة الماضية، لتتواصل بذلك الموجة التصاعدية لأعمال العنف والجريمة.وبحسب المعلومات المتوفرة، فإن 10 من بين الضحايا هن نساء؛ علما أن 53 جريمة ارتكبت بواسطة سلاح ناري، فيما تظهر المعطيات أن نحو 34 ضحية هم دون سن الـ30.