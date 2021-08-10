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كوريا الجنوبية تواجه أسوأ وضع وبائي وتسجل أكبر حصيلة يومية للإصابات بـ(كورونا)

كوريا الجنوبية تواجه أسوأ وضع وبائي وتسجل أكبر حصيلة يومية للإصابات بـ(كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
ذكرت وكالة (يونهاب) يوم الثلاثاء أن كوريا الجنوبية سجلت أكثر من 2000 إصابة جديدة بـ(كورونا)، بزيادة 50 في المئة تقريبا عن اليوم السابق فيما يمثل أكبر حصيلة يومية.

وقالت الوكالة نقلا عن السلطات الصحية والحكومات المحلية إن كوريا الجنوبية سجلت 2021 إصابة جديدة بحلول التاسعة مساء بالتوقيت المحلي (12.00 بتوقيت غرينتش)، مقارنة مع 1384 إصابة مسجلة بحلول التوقيت نفسه في اليوم السابق.

وأضافت يونهاب أن 1380 من الإصابات الجديدة مسجلة في منطقة العاصمة سيئول.

وبلغ مجمل الوفيات الناجمة عن مرض كوفيد-19 الذي يسببه الفيروس 2134.

وتواجه كوريا الجنوبية حاليا أسوأ وضع وبائي لها منذ ظهور الجائحة، مما دفع الحكومات إلى تمديد أشد قيود تباعد الاجتماعي تفرضها حتى الآن على منطقة العاصمة لأسبوعين على الأقل.

وشملت القيود حظرا على التجمعات الاجتماعية لأكثر من شخصين بعد السادسة مساء، ومددت كذلك القيود خارج منطقة العاصمة.

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