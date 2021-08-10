تفاصيل الاتصال الهاتفي بين الرئيس عباس ونظيره التونسي

رام الله - دنيا الوطنجرى اتصال هاتفي بين رئيس دولة فلسطين محمود عباس، ورئيس الجمهورية التونسية قيس سعَيد، اليوم الثلاثاء.وتبادل الرئيسان خلال الاتصال، التهاني لمناسبة حلول السنة الهجرية الجديدة، ووضع سيادته الرئيس التونسي في أهم وآخر التطورات المتعلقة بالأوضاع السياسية، كما ناقشا العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.وتمنى سيادته الاستقرار والتقدم والازدهار لتونس وشعبها الشقيق.بدوره، أكد الرئيس التونسي وقوف تونس الدائم إلى جانب الحق الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.