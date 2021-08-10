موقع إسرائيلي: الموافقة على إدخال عدد من المواد الخام لقطاع غزة

رام الله - دنيا الوطنوافقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، على إدخال عدد من المواد الخام إلى قطاع غزة بما في ذلك المعادن والأقمشة والخشب والبلاستيك، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من السلع التي تشمل: معدات التبريد والتكييف، وقطع غيار الأجهزة، والساعات، والمعدات الحيوانية وغيرها، وفقًا لموقع (إنتلي تايمز) الإسرائيلي.ووفقًا للموقع الإسرائيلي، فإن السلطات الإسرائيلية، حظرت في المقابل، إدخال منتجات وتقنيات الهواتف النقالة التي كان مسموحًا بها سابقًا، مثل أجهزة الكمبيوتر والأجهزة اللوحية والهواتف المحمولة والطابعات والكاميرات (بما في ذلك أدوات الأمن - الكاميرات) والآلات الموسيقية وما إلى ذلك.وفي نهاية الأسبوع، كشفت سلطة العبور في الجيش الإسرائيلي عن بيانات تصدير ونقل البضائع عبر معبر كرم أبو سالم الشهر الماضي، حيث شملت تصدير 54 شاحنة تحمل بضائع متنوعة من القطاع، وإدخال 721918 لترًا من الوقود والديزل بواسطة القطريون، 1111 شاحنة تحمل بضائع متنوعة، بالإضافة إلى ذلك، دخل 1086 شخصًا إلى "إسرائيل" عبر معبر إيرز.