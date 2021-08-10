"التربية": الوزارة على أتم الجاهزية لاستقبال العام الدراسي الجديد

رام الله - دنيا الوطنأكد وكيل وزارة التربية والتعليم، د. بصري صالح، اليوم الثلاثاء، أن الوزارة على أتم الجاهزية لاستقبال العام الدراسي الجديد الاثنين المقبل الموافق 16 من الشهر الجاري على أن يكون التعليم وجاهياً .وأوضح في تصريح لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الثلاثاء، أن الوزارة عملت على توفير كل وسائل الصحة والوقاية في ظل استمرار جائحة (كورونا) وكذلك ما يتعلق بالبنية التحتية، وتعيين بعض الشواغر وجاهزية الكتب المدرسية.ونوه وكيل وزارة التربية إلى أنه جرى تطعيم كافة الطواقم العاملة في المدارس حيث تلقى 85 % من المعلمين اللقاحات المضادة لفيروس (كورونا).