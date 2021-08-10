شؤون فلسطينية

"التربية": الوزارة على أتم الجاهزية لاستقبال العام الدراسي الجديد

"التربية": الوزارة على أتم الجاهزية لاستقبال العام الدراسي الجديد
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أكد وكيل وزارة التربية والتعليم، د. بصري صالح، اليوم الثلاثاء، أن الوزارة على أتم الجاهزية لاستقبال العام الدراسي الجديد الاثنين المقبل الموافق 16 من الشهر الجاري على أن يكون التعليم وجاهياً .

وأوضح في تصريح لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الثلاثاء، أن الوزارة عملت على توفير كل وسائل الصحة والوقاية في ظل استمرار جائحة (كورونا) وكذلك ما يتعلق بالبنية التحتية، وتعيين بعض الشواغر وجاهزية الكتب المدرسية.

ونوه وكيل وزارة التربية إلى أنه جرى تطعيم كافة الطواقم العاملة في المدارس حيث تلقى 85 % من المعلمين اللقاحات المضادة لفيروس (كورونا).

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