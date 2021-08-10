شؤون فلسطينية

"باديكو" تصدر سندات بقيمة 120 مليون دولار

"باديكو" تصدر سندات بقيمة 120 مليون دولار
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت شركة باديكو القابضة سندات جديدة بقيمة 120 مليون دولار، مدتها خمس سنوات، حيث تم تغطية كامل قيمة الإصدار، في اكتتاب خاص بمشاركة 11 مستثمرا محليا وإقليميا.

وأعرب رئيس مجلس إدارة باديكو، بشار المصري عن سعادته للثقة العالية التي تحظى بها باديكو، حيث شهدت عملية الاكتتاب في السندات إقبالا كبيرا من المستثمرين، خاصة من البنوك العاملة في فلسطين، بالإضافة إلى انضمام مستثمرين جدد لهذا الإصدار من مؤسسات مالية وعامة وصناديق ادخار، وقد وصل حجم الاكتتاب إلى 138 مليون دولار بفائض 15% عن القيمة الاجمالية للإصدار والبالغة 120 مليون دولار.

وأوضح المصري أن غالبية البنوك المكتتبة في الاصدارين الأول والثاني جددت اكتتابها في الإصدار الجديد؛ الأمر الذي يعكس حالة الارتياح لدى حاملي السندات، نتيجة وفاء الشركة لكافة التزاماتها في الإصدارات السابقة.

وقد عقدت الهيئة العامة للمكتتبين في السندات اجتماعها الأول بنصاب قانوني، بمشاركة ممثلي المستثمرين من بنوك ومؤسسات مالية، بحضور محافظ سلطة النقد د. فراس ملحم، والرئيس التنفيذي لهيئة سوق رأس المال الفلسطينية براق النابلسي، ومدير عام المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع زاهر الهموز، ورئيس مجلس إدارة بورصة فلسطين ماهر المصري، ومؤسسي شركة باديكو صبيح المصري ومنيب المصري، وأعضاء من مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية.

وقامت الهيئة العامة لمكتتبي السندات بانتخاب شركة العربي جروب للاستثمار أمينا للإصدار.

وكانت الهيئة العامة لمساهمي شركة باديكو أقرت في وقت سابق خلال اجتماعها غير العادي إصدار السندات الجديدة بقيمة 120 مليون دولار.

وقال محافظ سلطة النقد د. فراس ملحم: "يتناغم قرار شركة باديكو القابضة بالإصدار الثالث للسندات مع توجه سلطة النقد بتشجيع الشركات الكبرى الحصول على تمويل من خلال طرح سندات، ونعتبر الإصدار الجديد إنجازا يحسب لشركة باديكو وللاقتصاد الفلسطيني، خاصة أنه يأتي بعد تجربة للشركة تمتد لـ 10 سنوات حيث كانت المبادرة والسباقة في إصدار السندات على مستوى القطاعين الخاص والعام، ونأمل كل التوفيق لشركة باديكو في النمو والعطاء".

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لهيئة سوق رأس المال الفلسطينية براق النابلسي إن شركة باديكو امتثلت لجميع متطلبات وشروط إصدار السندات، وتحديداً قانون الأوراق المالية رقم (12) لسنة 2004، وتعليمات إصدار الأوراق المالية الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة عام 2008، بما في ذلك نشرة إصدار السندات التي تضمنت جميع المعلومات والبيانات الواجب تضمينها في النشرة بما يُمكّن المستثمرين من اتخاذ القرار الاستثماري بالاكتتاب في السندات.

بدوره، أعرب جمال حوراني المدير الإقليمي للبنك العربي بصفته الحافظ الأمين، عن تقديره وشكره لمالكي السندات لثقتهم وانتخابهم لشركة العربي جروب للاستثمار أمينا للإصدار، مؤكدا العمل مع شركة باديكو ومالكي السندات لاستكمال إجراءات الإصدار، والالتزام بالقوانين والأنظمة بما يضمن نجاح العملية.

يشار إلى أن سندات الإصدار الجديد تحمل مواصفات وشروط مشابهة للإصدار السابق من حيث نسبة التغطية والضمانات والشروط الأخرى، فهي سندات مضمونة برهن أسهم وتمثل ديناً ممتازاً، حيث تغطي قيمة هذه الأسهم ما نسبته 130% من القيمة الاسمية الإجمالية للسندات، وهي تشمل أسهم متداولة لشركات تابعة وحليفة لباديكو.

ويجني المستثمرون في سندات باديكو عائدا لا يقل عن 5% طيلة مدة السندات البالغة خمس سنوات، ويدفع العائد بشكل نصف سنوي.

من الجدير بالذكر، أن باديكو القابضة تستثمر في قطاعات حيوية متنوعة أهمها، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات المالية، والعقار، والسياحة، والصناعة والزراعة، والمدن الصناعية، إضافة إلى البنية التحتية والطاقة، وتستمر بالعمل لتحقيق رسالتها والتزامها بالمساعدة في تطوير الاقتصاد الفلسطيني، وخلق فرص عمل، وإطلاق المبادرات الاقتصادية الخلاقة.

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