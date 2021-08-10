أبو سنينة يطلع وفداً أمريكياً على انتهاكات الاحتلال في الخليل

رام الله - دنيا الوطنأطلع رئيس بلدية الخليل أ. تيسير أبو سنينة اليوم الثلاثاء وفداً أمريكياً ممثلاً عن مشروع "فيلوس"، على وضع مدينة الخليل الحالي ومعاناة سكانها جرّاء وجود المستوطنين في قلبها، موضحاً أنَ مدينة الخليل الأكبر على مستوى فلسطين من حيث المساحة والسكان، تعد ثاني أقدم مدينة تاريخية في العالم، تم اختيارها كمدينة حرفية في العام 2016، كما تم إدراجها على لائحة التراث العالمي المهدد بالخطر في منظمة الأمم المتحدة للثقافة والعلوم والتربية (اليونسكو).ولفت أبو سنينة إلى التحديات والأعباء الإضافية التي ترتبت على كاهل البلدية بسبب إغلاق شارع الشهداء منذ مجزرة الحرم الإبراهيمي الشريف عام 1994 والذي يعتبر شارع شرياني للمدينة وإغلاق 500 محل تجاري بقرار عسكري إضافةً إلى 1500 تم إغلاقهم بسبب إعاقة وصول المواطنين من قِبل الاحتلال، موضحاً أنّ الاحتلال يتعمد إعاقة وتأخير طواقم البلدية من تقديم خدماتهم في المناطق المغلقة والمحاذية للمستوطنات.وأكدّ أبو سنينة أنّ الانتهاكات الحالية والتي كان آخرها اليوم والمتمثلة بإقامة مصعد في قلب الحرم الإبراهيمي الشريف من شأنها تأجيج الأوضاع وجر المنطقة إلى حالة من الغليان، مشدداً على أنّ الشعب الفلسطيني من حقه أن يعيش مثل باقي شعوب العالم وأن يمارس حياته الطبيعية بحرية دون قيود على التنقل والتعليم والحركة وعدم المساس بالمقدسات والإرث التاريخي.