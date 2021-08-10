"الاعتماد والجودة": لن نصادق على أية شهادة من أي برنامج تعليمي غير معتمد لدينا

رام الله - دنيا الوطندعت الهيئة الوطنية للاعتماد والجودة والنوعية لمؤسسات التعليم العالي الطلبة للتحقق من أن البرامج الأكاديمية التي يرغبون بالالتحاق بها معتمدة لدى الهيئة.وأكدت الهيئة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أنه لن يتم المصادقة على أية شهادة من أي برنامج تعليمي غير معتمد لديها، وأنها ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة وفقاً للقانون والنظام.ودعت الهيئة إلى التواصل معها لاستكمال إجراءات الاعتماد حسب الأصول المعمول فيها لدى الهيئة، وذلك حفاظاً على حقوق الطلبة المادية والمعنوية.