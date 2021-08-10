نادي الأسير: شهر على إضراب الأسير سالم زيدات

رام الله - دنيا الوطنقال نادي الأسير اليوم الثلاثاء إنّ الأسير سالم زيدات من بلدة بني نعيم / الخليل، يواصل إضرابه عن الطعام منذ شهر رفضًا لاعتقاله الإداريّ، حيث يقبع حتّى اليوم في زنازين سجن "النقب الصحراوي".ويواجه الأسرى المضربون إضافة إلى إجراءات إدارة سجون الاحتلال والتفاقم المستمر في وضعهم الصحي، وتعنت مخابرات الاحتلال بالاستجابة لمطلبهم؛ سياسة عرقلة زيارات المحامين حيث تُشكّل زيارات المحامين الوسيلة الوحيدة للتواصل مع العالم الخارجي، في ظل استمرار عزلهم في الزنازين.وأوضح نادي الأسير أنّه ووفقًا لعائلة الأسير علاء الأعرج (34 عامًا) من طولكرم، قد شرع بإضراب عن الطعام رفضًا لاعتقاله الإداريّ منذ يوم الأحد، حيث يقبع في سجن "مجدو"، وهو أسير سابق أمضى ما مجموعه أكثر من خمس سنوات، وأعاد الاحتلال اعتقاله في 30 حزيران الماضي، لافتًا إلى أنّ عدد المضربين وصل إلى (13) أسيرًا، وذلك بعد أن علّق الأسير محمد نواره إضرابه عن الطعام.وإضافة إلى الأسرى زيدات، والأعرج، يواصل الأسير محمد اعمر إضرابه لليوم (28)، والأسير مجاهد حامد لليوم (28)، والأسير كايد الفسفوس لليوم (27)، وكذلك الأسير رأفت الدارويش لليوم (27)، والأسير فادي العمور لليوم (21)، وأحمد نزال لليوم (21)، ومقداد القواسمة لليوم (20)، ويوسف العامر لليوم الـ(13)، وأحمد حمامره لليوم الـ(11)، وأمجد النمورة وأكرم الفسفوس لليوم السادس.ويقبع غالبية الأسرى المضربين في سجون (النقب، وعوفر، ومجدو).