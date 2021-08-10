الرفاعي: الأقاليم الخارجية لحركة فتح تختتم جلساتها الخميس المقبل بلقاء الرئيس

رام الله - دنيا الوطنقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، مفوّض الأقاليم الخارجية سمير الرفاعي "إن أمناء سر الأقاليم الخارجية يواصلون الجلسات وورشات العمل لليوم الرابع على التوالي، بلقاءات مع القيادة والمسؤولين في الحركة، للاطلاع على التجربة الوطنية الداخلية، وتكوين مخزون للعمل من أجل حشد الدعم لقضية شعبنا".وأكد الرفاعي في حديثه، لإذاعة صوت فلسطين، أن الأقاليم الخارجية للحركة ستختتم جلساتها الخميس المقبل بلقاء مع الرئيس محمود عباس في مقر الرئاسة برام الله، حيث سيصدر توجيهاته وتعليماته حول رؤية القيادة في مواجهة الاحتلال والقوى التي تقف ضد شعبنا.