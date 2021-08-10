متى تنهتي موجة الحر في فلسطين؟

رام الله - دنيا الوطنقال الراصد الجوي ليث العلامي: "إن فلسطين تعرضت لكتلة هوائية حارة في الأسبوع الماضي ، وأن الكتلة الحارة ابتعدت عن المنطقة وحاليا تتأثر فلسطين وحتى مطلع الأسبوع المقبل بكتلة هوائية نوعاً ما صيفية اعتيادية، تؤدي لرجوع درجات الحرارة لمعدلاتها السنوية والاعتيادية".وأوضح العلامي لـ"دنيا الوطن"، أن فلسطين تعيش ضمن درجات حرارة قريبة وحول معدلاتها السنوية الطبيعية، ولكن ربما يكون الشعور بالحر مرتفعاً خاصة في المناطق الساحلية نسبةً إلى ارتفاع نسبة الرطوبة وليس بفعل درجات الحرارة المرتفعة، كما وتتراوح درجات الحرارة ما بين (30 إلى 33) درجة مئوية في عموم المناطق الفلسطينية وخاصة الجبلية والساحلية.وأشار إلى أن الحالة الجوية في فلسطين لن يطرأ عليها تغيرات كبيرة حتى نهاية الأسبوع، ووصولا إلى منتصف الأسبوع المقبل.وبين الراصد الجوي أن درجات الحرارة في المناطق الجبلية تتراوح بين (29 إلى 31) درجة مئوية، بينما تتراوح درجات الحرارة في السهول الساحلية وقطاع غزة تحديداً بين (30 إلى 32) درجة مئوية، وفي مناطق أريحا والأغوار والبحر الميت تتراوح درجات الحرارة ما بين (35 إلى 38) درجة مئوية.