شؤون فلسطينية

مجدلاني: الرئيس عباس سيقدم مبادرة سياسية للمجتمع الدولي في خطابه بالأمم المتحدة

مجدلاني: الرئيس عباس سيقدم مبادرة سياسية للمجتمع الدولي في خطابه بالأمم المتحدة
الرئيس الفلسطيني محمود عباس
رام الله - دنيا الوطن
قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني، إن الرئيس محمود عباس سيقدم مبادرة سياسية للمجتمع الدولي في خطابه بالأمم المتحدة الشهر المقبل لوضع حد لانتهاكات الاحتلال، وتستند هذه المبادرة إلى قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي.

وأشار مجدلاني في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، اليوم الثلاثاء، إلى أن حكومة المستوطنين برئاسة نفتالي بينت تسابق الزمن لفرض امر واقع جديد يغيّر طبيعة المسجد الأقصى ويخلق مخططا استيطانيا جديدا وأوسع بكثير من مخطط الحكومة السابقة.

وفيما يتعلق بحديث نفتالي بينيت عن حرية العبادة في المسجد الاقصى، أوضح مجدلاني أن بينيت أصبح في مرحلة جديدة ينتقل فيها من التقسيم الزماني إلى تقسيم واقعي وجغرافي للمسجد والأماكن المقدسة في فلسطين.

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