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مقتل "قيادات" حوثية بغارات جوية للتحالف في مأرب

مقتل "قيادات" حوثية بغارات جوية للتحالف في مأرب
رام الله - دنيا الوطن

أعلن الجيش اليمني، اليوم الثلاثاء، مقتل قيادات من جماعة (الحوثيون)، في غاراتٍ جوية جنوب غرب مأرب.

وغرّد المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية عبر تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، يوضح تفاصيل العملية، قائلاً: "طيران تحالف دعم الشرعية يستهدف، في وقت متأخر من مساء الاثنين، اجتماعا لقيادات مليشيا الحوثي الانقلابية في جبهة رحبة جنوب غرب مأرب".

وأكد المركز مصرع جميع من كانوا في الاجتماع، إضافة إلى تدمير 5 أطقم بما عليها من مسلحين وعتاد.



من جانبها، أشارت قناة "المسيرة" الموالية للحوثيين، إلى أن التحالف نفذ 4 غارات جوية على مديريتي صرواح ورحبة غرب وجنوب مأرب، دون ذكر تفاصيل.

ويشار إلى أن، في حزيران/ يونيو الماضي، شنت مقاتلات التحالف 30 غارة في جبهات مأرب الغربية والشمالية الغربية، استهدفت مواقع وتحركات حوثية، ما خلف العديد من القتلى والجرحى في صفوف عناصرهم، ودمرت آليات قتالية متنوعة.

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