شؤون فلسطينية

هيئة الأسرى: نقل الأسير المريض عماد أبو رموز إلى المستشفى

هيئة الأسرى: نقل الأسير المريض عماد أبو رموز إلى المستشفى
رام الله - دنيا الوطن
قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الثلاثاء، إنه جرى نقل الأسير المريض عماد عبد الخالق أبو رموز من سجن عوفر الى مستشفى "شعاري تصيدك"، بعد تدهور طرأ على حالته الصحية.

وحملت الهيئة، الاحتلال الإسرائيلي المسئولية الكاملة عن حياة الاسير أبو رموز (46 عاما) من سكان مدينة الخليل، بسبب مماطلة اهمال حالته الصحية وعدم تقديم أي علاجات حقيقية له، حيث أنه مصاب بفيروس في الكبد، إضافة لمعاناته من مرض السرطان.

وذكرت أن الأسير معتقل منذ كانون أول/ ديسمبر 2004، ومحكوم بالسّجن لمدة 25 عاماً، وقد تراجعت صحته في الشهور الأخيرة بشكل واضح، وعانى من آلام شديدة، وبعد إجراء فحوصات له تبين إصابته بورم سرطاني في منطقة الخصيتين، وأنه بحاجة الى اجراء عملية جراحية عاجلة لاستئصال إحدى الخصيتين، قبل أن ينتشر السرطان في أماكن أخرى من جسده.

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