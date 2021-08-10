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شؤون فلسطينية

اشتية: "إسرائيل" خصمت 100 مليون شيكل من الضرائب بحجة دفعها لأسر الشهداء والأسرى

اشتية: "إسرائيل" خصمت 100 مليون شيكل من الضرائب بحجة دفعها لأسر الشهداء والأسرى
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية: إن "إسرائيل خصمت 100 مليون شيكل من الأموال المستحقة لنا من الضرائب هذا الشهر، بحجة أننا ندفع لأسر الشهداء والأسرى"، مطالبًا بأموال الضرائب كاملة وهذا الإجراء غير شرعي وغير قانوني ويضعنا في موقف مالي صعب.

جاء ذلك في مستهل جلسة مجلس الوزراء الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، في مقر رئاسة الوزراء بمدينة رام الله، وسط الضفة الغربية المحتلة، حيث قال: نطالب المجتمع الدولي منع محاولات النظام القضائي للاحتلال مساومة أصحاب الارض الأصليين في القدس على ترك منازلهم لصالح إحلال المستوطنين مكانهم".

وفيما يتعلق بإجراءات "كورونا"، أشار اشتية إلى مقترح أمام مجلس الوزراء إعطاء إجازة بدون راتب لمن يرفض تلقى التطعيم من الموظفين الرسميين إلى حين الإعلان عن انتهاء الوباء.

كما تطرق إلى وضع الكهرباء بمحافظة طولكرم، نوه إلى أن المجلس يناقش قضايا تخص كهرباء طولكرم، وحزمة من مشاريع البنية التحتية من بناء مدارس جديدة ومرافق صحية وشراء أدوية وبرنامج لاستيعاب النساء العاملات في المستعمرات و"إسرائيل" من أجل خلق فرص عمل بديلة لهن.

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