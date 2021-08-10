نقل الأسير المريض عماد أبو رموز إلى مشفى "شعاري تصيدك"

رام الله - دنيا الوطنأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الثلاثاء، بنقل الأسير المريض عماد عبد الخالق أبو رموز من سجن عوفر الى مشفى "شعاري تصيدك" الإسرائيلي، بعد تدهور طرأ على حالته الصحية.وحملت الهيئة، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، الاحتلال الإسرائيلي المسئولية الكاملة عن حياة الاسير "أبو رموز" (46 عاما) من سكان مدينة الخليل، بسبب مماطلة اهمال حالته الصحية وعدم تقديم أي علاجات حقيقة له، حيث أنه مصاب بفيروس في الكبد اضافة الى معاناته من مرض السرطان.وذكرت الهيئة، أن الأسير "أبو رموز" معتقل منذ ديسمبر 2004، ومحكوم بالسّجن لمدة 25 عاماً، وقد تراجعت صحته في الشهور الأخيرة بشكل واضح، وعانى من آلام شديدة، وبعد إجراء فحوصات له تبين إصابته بورم سرطاني في منطقة الخصيتين، وانه بحاجة الى اجراء عملية جراحية عاجلة لاستئصال إحدى الخصيتين، قبل ان ينتشر السرطان في أماكن أخرى من جسده.