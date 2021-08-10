شؤون فلسطينية

نقل الأسير المريض عماد أبو رموز إلى مشفى "شعاري تصيدك"

نقل الأسير المريض عماد أبو رموز إلى مشفى "شعاري تصيدك"
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الثلاثاء، بنقل الأسير المريض عماد عبد الخالق أبو رموز من سجن عوفر الى مشفى "شعاري تصيدك" الإسرائيلي، بعد تدهور طرأ على حالته الصحية.

وحملت الهيئة، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، الاحتلال الإسرائيلي المسئولية الكاملة عن حياة الاسير "أبو رموز" (46 عاما) من سكان مدينة الخليل، بسبب مماطلة اهمال حالته الصحية وعدم تقديم أي علاجات حقيقة له، حيث أنه مصاب بفيروس في الكبد اضافة الى معاناته من مرض السرطان.

وذكرت الهيئة، أن الأسير "أبو رموز" معتقل منذ ديسمبر 2004، ومحكوم بالسّجن لمدة 25 عاماً، وقد تراجعت صحته في الشهور الأخيرة بشكل واضح، وعانى من آلام شديدة، وبعد إجراء فحوصات له تبين إصابته بورم سرطاني في منطقة الخصيتين، وانه بحاجة الى اجراء عملية جراحية عاجلة لاستئصال إحدى الخصيتين، قبل ان ينتشر السرطان في أماكن أخرى من جسده.

أخبار ذات صلة

هيئة الأسرى: نقل الأسير المريض عماد أبو رموز إلى المستشفى

هيئة الأسرى: نقل الأسير المريض عماد أبو رموز إلى المستشفى

فلسطين: 254 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

فلسطين: 254 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

اشتية: &#34;إسرائيل&#34; خصمت 100 مليون شيكل من الضرائب بحجة دفعها لأسر الشهداء والأسرى

اشتية: "إسرائيل" خصمت 100 مليون شيكل من الضرائب بحجة دفعها لأسر الشهداء والأسرى

لا وفيات و145 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في قطاع غزة

لا وفيات و145 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في قطاع غزة

القواسمي: إسرائيل تمارس سياسة الفصل العنصري ونظام &#34;الابارتهايد&#34; ضد الفلسطينيين

القواسمي: إسرائيل تمارس سياسة الفصل العنصري ونظام "الابارتهايد" ضد الفلسطينيين

&#34;الأوقاف&#34; تندد بشروع الاحتلال في بناء المصعد الكهربائي في الإبراهيمي

"الأوقاف" تندد بشروع الاحتلال في بناء المصعد الكهربائي في الإبراهيمي

الخارجية الفلسطينية: إسرائيل لم تتوقف منذ عام 48 عن سياسة الهدم الجماعي

الخارجية الفلسطينية: إسرائيل لم تتوقف منذ عام 48 عن سياسة الهدم الجماعي

الصحة: عزوف كبير عن إجراء فحوصات (كورونا) وأعداد الإصابات في ازدياد

الصحة: عزوف كبير عن إجراء فحوصات (كورونا) وأعداد الإصابات في ازدياد

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

هيئة الأسرى: نقل الأسير المريض عماد أبو رموز إلى المستشفى

هيئة الأسرى: نقل الأسير المريض عماد أبو رموز إلى المستشفى

نقل الأسير المريض عماد أبو رموز إلى مشفى &#34;شعاري تصيدك&#34;

نقل الأسير المريض عماد أبو رموز إلى مشفى "شعاري تصيدك"

القواسمي: إسرائيل تمارس سياسة الفصل العنصري ونظام &#34;الابارتهايد&#34; ضد الفلسطينيين

القواسمي: إسرائيل تمارس سياسة الفصل العنصري ونظام "الابارتهايد" ضد الفلسطينيين

بعد ارتفاع أمس.. طالع أسعار الدجاج والخضار في أسواق غزة

بعد ارتفاع أمس.. طالع أسعار الدجاج والخضار في أسواق غزة

الاحتلال يقتحم بلدة بتير غرب بيت لحم

الاحتلال يقتحم بلدة بتير غرب بيت لحم

تذبذب أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في أسواق فلسطين

تذبذب أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في أسواق فلسطين

عشرات المستوطنين يقتحمون ساحات &#34;الأقصى&#34;

عشرات المستوطنين يقتحمون ساحات "الأقصى"

بينهن أسيرة حامل.. 39 أسيرة بسجن &#34;الدامون&#34; يعانين ظروف اعتقاليه صعبة

بينهن أسيرة حامل.. 39 أسيرة بسجن "الدامون" يعانين ظروف اعتقاليه صعبة

منوعات

تفاصيل صادمة عن حبيب نجوى كرم الإماراتي.. وهذا فارق العمر بينهما

تفاصيل صادمة عن حبيب نجوى كرم الإماراتي.. وهذا فارق العمر بينهما

شاهد كيف هاجم زوج إلهام الفضالة منتقدي زواجهما

شاهد كيف هاجم زوج إلهام الفضالة منتقدي زواجهما

شقيق ياسمين عبد العزيز يكشف سبب أزمتها الصحية

شقيق ياسمين عبد العزيز يكشف سبب أزمتها الصحية

شاهد: فنانة شهيرة تروي آخر اللحظات التي عاشتها دلال عبد العزيز بالغيبوبة

شاهد: فنانة شهيرة تروي آخر اللحظات التي عاشتها دلال عبد العزيز بالغيبوبة

لهذا السبب.. منع بلقيس فتحي من الغناء بمصر بشكل رسمي

لهذا السبب.. منع بلقيس فتحي من الغناء بمصر بشكل رسمي

شاهد: أول تعليق من دنيا غانم بعد وفاة والدتها دلال عبد العزيز

شاهد: أول تعليق من دنيا غانم بعد وفاة والدتها دلال عبد العزيز

سعد رمضان يفجر غضبه بكلمات جريئة.. والجمهور يعلق

سعد رمضان يفجر غضبه بكلمات جريئة.. والجمهور يعلق

لهذا السبب.. قرار بإيقاف عمر كمال عن الغناء وتحذير شديد له

لهذا السبب.. قرار بإيقاف عمر كمال عن الغناء وتحذير شديد له

ما هو السبب الحقيقي لموت دلال عبدالعزيز؟

ما هو السبب الحقيقي لموت دلال عبدالعزيز؟

شاهد: محمد هنيدي يكشف عن مفاجأة لثاني أجزاء &#34;صعيدي في الجامعة الأمريكية&#34;

شاهد: محمد هنيدي يكشف عن مفاجأة لثاني أجزاء "صعيدي في الجامعة الأمريكية"

عربي

شاهد: اندلاع حرائق ضخمة في مدينة تيزي وزو الجزائرية

شاهد: اندلاع حرائق ضخمة في مدينة تيزي وزو الجزائرية

المغرب يسجل 5043 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) و69 وفاة

المغرب يسجل 5043 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) و69 وفاة

افتتاح خطوط جديدة لتوسيع الرحلات الجوية بين المغرب وإسرائيل

افتتاح خطوط جديدة لتوسيع الرحلات الجوية بين المغرب وإسرائيل

وزيرا خارجية العراق والسعودية يبحثان سبل حلحلة أزمات المنطقة

وزيرا خارجية العراق والسعودية يبحثان سبل حلحلة أزمات المنطقة