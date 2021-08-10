لا وفيات و145 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم الثلاثاء، تسجيل (145) إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، بعد إجراء 806 فحصا مخبريا خلال الـ24 ساعة الماضية، دون تسجيل حالات وفاة بالفيروس.وسجلت الصحة في تقريرها حول الحالة الوبائية في قطاع غزة تعافي 20 حالة جديدة من مصابي فيروس (كورونا).وأوضحت أن إجمالي تراكمي للمصابين 117541 إصابة، فيما إجمالي الحالات النشطة 1649 حالة، بالإضافة إلى إجمالي المتعافين 114786 حالة.وبينت أن إجمالي الوفيات 1106 حالة وفاة، فيما إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 61 حالة، بالإضافة إلى إجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 43 حالة.وحول التطعيمات، فإن إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 336300 جرعة، فيما إجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 111784 شخصا.