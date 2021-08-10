التعليم بغزة: الدراسة ستبدأ بشكل وجاهي كامل مع استمرار تقييم الحالة الوبائية

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة التربية والتعليم العالي بغزة، أن الدراسة للعام الدراسي الجديد 2021 – 2022 في مدارس محافظات قطاع غزة ستكون وجاهية بشكل كامل وستة أيام في الأسبوع، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والالتزام بالبروتوكول الصحي الخاص بوقاية الطلبة من فيروس (كورونا).وقالت الوزارة في تصريح صحفي، وصل "دنيا الوطن": "يبدأ دوام الهيئات التدريسية يوم السبت الموافق 14/08/2021م، ودوام الطلبة يوم الاثنين الموافق 16/08/2021م.وأوضحت وزارة التعليم أن تقييماً مستمراً للحالة الوبائية سيجري خلال العام الدراسي بالتنسيق مع وزارة الصحة وخلية الأزمة، وفي ضوء ذلك تتخذ الإجراءات المتعلقة بطبيعة الدوام المدرسي بما يضمن سلامة الطلبة والطواقم التدريسية والإدارية.ولفتت الوزارة إلى أنه سيتم تقسيم العام الدراسي إلى أربع فترات دراسية، يفصل بينهم إجازات قصيرة، بواقع فترتين دراسيتين لكل فصل دراسي، وبحيث يتم تقييم أداء الطلبة خلال كل فترة دراسية وفي نهايتها وفق برنامج يوضح آليات وأساليب ومواعيد التقويم.