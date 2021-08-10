وزير إسرائيلي: اتصالات مباشرة مع السعودية.. وقرار"مهم جدا" يخص الأردن

رام الله - دنيا الوطنكشف وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي عيساوي فريج، عن وجود اتصالاتٍ مع دول خليجية، بينها السعودية، فيما يتعلق بالملف الإيراني، مؤكدا أن ذلك الملف يعد مسألة عالمية لا تخص دولة بعينها.وأشار فريج، وفق ما نقل موقع قناة (الحرة) ، إلى أن ثمة "اتصال مباشر" و"تفاهمات" مع الأشقاء في السعودية ودول الخليج بشأن التنسيق فيما يتعلق بالتهديدات الإيرانية، على اعتبار أن ذلك الأمر لا يخص إسرائيل أو السعودية وحدهما، وإنما يجب معالجته عالميا.وكشف وزير التعاون الإقليمي أنه "يحلم" بيوم يتوجه فيه إلى مكة في المملكة العربية السعودية لإداء فريضة الحج بشكل مباشر، دون تعب أو معاناة، ولديه قناعة أننا "سنرى مثل هذه الفرصة قريبا".كما أكد فريج على وجود اتصالات قوية جدا على كافة الأصعدة مع "الأخوة في الإمارات"، تستند على العلاقات المتينة بين الدولتين، والزيارات المتبادلة على مستويات عالية، إذ تتوفر "نية صادقة" لتنفيذ مشروعات عدة خاصة بأنابيب النفط، والطاقة الشمسية، وتشييد مناطق صناعية محاذية للجنوب في غزة، وفي مناطق عدة.وتابع: "نعمل على مشروعات عدة، رأينا من بعضها بوادر خير مثل الشراكات والتبادل الطبي الحاصل بين الدولتين، وأنا على يقين أنه خلال فترة قصيرة سنرى أمورا تخدم الشعب الإماراتي والمجتمع الإسرائيلي".وبالنسبة إلى العلاقات مع الأردن، لفت الوزير الإسرائيلي في حواره مع "الحرة" إلى أن السنوات العشر السابقة "شهدت (مع كل أسفي) نوعا من أزمة الثقة، وخلال الأشهر الأخيرة زار (رئيس الحكومة نافتالي) بينيت الأردن للبناء وإعادة الثقة، وسيكون هناك تعاون في برامج اقتصادية تهم الطرفين، في مجال الطاقة الشمسية، وفي المياه".وبشأن العلاقات الإسرائيلية الفلسطينية، قال فريج: "الأخوة الفلسطينيون في القطاع يعانون، مع كل الأسف ،من ضغوط كبيرة جدا، وكل الجهود، في مكتبه "تنصب" على كيفية مساعدة أهل غزة، فضمن صلاحيات وزارة التعاون الإقليمي مسؤولية تطبيق المعاهدة الاقتصادية بين السلطة الفلسطينية وبين إسرائيل، أو ما يعرف ببروتوكول باريس، وهو ما أسعى إليه سواء في الجنوب في غزة أو في مناطق السلطة الفلسطينية".واعتبر فريج أن السنوات الـ10-12 الأخيرة شهدت جمودا فيما يتعلق بالعلاقات الإسرائيلية الفلسطينية: "جمود وتغاضي تام من قبل حكومة بنيامين نتانياهو، وقد رأيت أن بداية لقاءات على مستوى كبير بين الإسرائيليين والفلسطينيين ممكن لأن تصنع حركة، ولذلك حرصت على إطلاق عملية لقاءات تجرى بين وزراء إسرائيليين وفلسطينيين لمحاولة إيجاد حلول للمسائل العالقة.. كل في مجاله".