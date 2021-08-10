عربي

وزير إسرائيلي: اتصالات مباشرة مع السعودية.. وقرار"مهم جدا" يخص الأردن

وزير إسرائيلي: اتصالات مباشرة مع السعودية.. وقرار"مهم جدا" يخص الأردن
رام الله - دنيا الوطن
كشف وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي عيساوي فريج، عن وجود اتصالاتٍ مع دول خليجية، بينها السعودية، فيما يتعلق بالملف الإيراني، مؤكدا أن ذلك الملف يعد مسألة عالمية لا تخص دولة بعينها.

وأشار فريج، وفق ما نقل موقع قناة (الحرة) ، إلى أن ثمة "اتصال مباشر" و"تفاهمات" مع الأشقاء في السعودية ودول الخليج بشأن التنسيق فيما يتعلق بالتهديدات الإيرانية، على اعتبار أن ذلك الأمر لا يخص إسرائيل أو السعودية وحدهما، وإنما يجب معالجته عالميا.

وكشف وزير التعاون الإقليمي أنه "يحلم" بيوم يتوجه فيه إلى مكة في المملكة العربية السعودية لإداء فريضة الحج بشكل مباشر، دون تعب أو معاناة، ولديه قناعة أننا "سنرى مثل هذه الفرصة قريبا".  

كما أكد فريج على وجود اتصالات قوية جدا على كافة الأصعدة مع "الأخوة في الإمارات"، تستند على العلاقات المتينة بين الدولتين، والزيارات المتبادلة على مستويات عالية، إذ تتوفر "نية صادقة" لتنفيذ مشروعات عدة خاصة بأنابيب النفط، والطاقة الشمسية، وتشييد مناطق صناعية محاذية للجنوب في غزة، وفي مناطق عدة.

وتابع: "نعمل على مشروعات عدة، رأينا من بعضها بوادر خير مثل الشراكات والتبادل الطبي الحاصل بين الدولتين، وأنا على يقين أنه خلال فترة قصيرة سنرى أمورا تخدم الشعب الإماراتي والمجتمع الإسرائيلي".

وبالنسبة إلى العلاقات مع الأردن، لفت الوزير الإسرائيلي في حواره مع "الحرة" إلى أن السنوات العشر السابقة "شهدت (مع كل أسفي) نوعا من أزمة الثقة، وخلال الأشهر الأخيرة زار (رئيس الحكومة نافتالي) بينيت الأردن للبناء وإعادة الثقة، وسيكون هناك تعاون في برامج اقتصادية تهم الطرفين، في مجال الطاقة الشمسية، وفي المياه".

وبشأن العلاقات الإسرائيلية الفلسطينية، قال فريج: "الأخوة الفلسطينيون في القطاع يعانون، مع كل الأسف ،من ضغوط كبيرة جدا، وكل الجهود، في مكتبه "تنصب" على كيفية مساعدة أهل غزة، فضمن صلاحيات وزارة التعاون الإقليمي مسؤولية تطبيق المعاهدة الاقتصادية بين السلطة الفلسطينية وبين إسرائيل، أو ما يعرف ببروتوكول باريس، وهو ما أسعى إليه سواء في الجنوب في غزة أو في مناطق السلطة الفلسطينية".  

واعتبر فريج أن السنوات الـ10-12 الأخيرة شهدت جمودا فيما يتعلق بالعلاقات الإسرائيلية الفلسطينية: "جمود وتغاضي تام من قبل حكومة بنيامين نتانياهو، وقد رأيت أن بداية لقاءات على مستوى كبير بين الإسرائيليين والفلسطينيين ممكن لأن تصنع حركة، ولذلك حرصت على إطلاق عملية لقاءات تجرى بين وزراء إسرائيليين وفلسطينيين لمحاولة إيجاد حلول للمسائل العالقة.. كل في مجاله".

أخبار ذات صلة

الحوثيون يعرضون إطلاق سراح &#34;أسرى سعوديين&#34; مقابل معتقلي حماس بالمملكة

الحوثيون يعرضون إطلاق سراح "أسرى سعوديين" مقابل معتقلي حماس بالمملكة

شاهد: اندلاع حرائق ضخمة في مدينة تيزي وزو الجزائرية

شاهد: اندلاع حرائق ضخمة في مدينة تيزي وزو الجزائرية

المغرب يسجل 5043 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) و69 وفاة

المغرب يسجل 5043 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) و69 وفاة

افتتاح خطوط جديدة لتوسيع الرحلات الجوية بين المغرب وإسرائيل

افتتاح خطوط جديدة لتوسيع الرحلات الجوية بين المغرب وإسرائيل

وزيرا خارجية العراق والسعودية يبحثان سبل حلحلة أزمات المنطقة

وزيرا خارجية العراق والسعودية يبحثان سبل حلحلة أزمات المنطقة

اليمن: 8.1 ملايين طفل بحاجة إلى مساعدة تعليمية &#34;طارئة&#34;

اليمن: 8.1 ملايين طفل بحاجة إلى مساعدة تعليمية "طارئة"

العراق يتهم إيران بقطع مياه نهرين عن أراضيه

العراق يتهم إيران بقطع مياه نهرين عن أراضيه

تونس: تطعيم أكثر من نصف مليون شخص في يوم واحد

تونس: تطعيم أكثر من نصف مليون شخص في يوم واحد

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

بينهن أسيرة حامل.. 39 أسيرة بسجن &#34;الدامون&#34; يعانين ظروف اعتقاليه صعبة

بينهن أسيرة حامل.. 39 أسيرة بسجن "الدامون" يعانين ظروف اعتقاليه صعبة

قوات الاحتلال تعتقل ستة مواطنين في الضفة الغربية

قوات الاحتلال تعتقل ستة مواطنين في الضفة الغربية

العملات: الدولار ينخفض مجدداً

العملات: الدولار ينخفض مجدداً

تفاصيل حالة الطقس والموجة الحارة في فلسطين حتى يوم الجمعة

تفاصيل حالة الطقس والموجة الحارة في فلسطين حتى يوم الجمعة

الاحتلال يطلق النار على فلسطينية بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن قرب مستوطنة (يتسهار) بنابلس

الاحتلال يطلق النار على فلسطينية بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن قرب مستوطنة (يتسهار) بنابلس

لجنة تنسيق البضائع بغزة: الاحتلال يتراجع عن السماح باستيراد وتصدير بعض السلع

لجنة تنسيق البضائع بغزة: الاحتلال يتراجع عن السماح باستيراد وتصدير بعض السلع

تفاصيل لقاء الرئيس عباس بالقنصل العام البريطاني الجديد

تفاصيل لقاء الرئيس عباس بالقنصل العام البريطاني الجديد

نابلس: مستوطنون يقتحمون الموقع الأثري في سبسطية

نابلس: مستوطنون يقتحمون الموقع الأثري في سبسطية

منوعات

تفاصيل صادمة عن حبيب نجوى كرم الإماراتي.. وهذا فارق العمر بينهما

تفاصيل صادمة عن حبيب نجوى كرم الإماراتي.. وهذا فارق العمر بينهما

شاهد كيف هاجم زوج إلهام الفضالة منتقدي زواجهما

شاهد كيف هاجم زوج إلهام الفضالة منتقدي زواجهما

شقيق ياسمين عبد العزيز يكشف سبب أزمتها الصحية

شقيق ياسمين عبد العزيز يكشف سبب أزمتها الصحية

شاهد: فنانة شهيرة تروي آخر اللحظات التي عاشتها دلال عبد العزيز بالغيبوبة

شاهد: فنانة شهيرة تروي آخر اللحظات التي عاشتها دلال عبد العزيز بالغيبوبة

لهذا السبب.. منع بلقيس فتحي من الغناء بمصر بشكل رسمي

لهذا السبب.. منع بلقيس فتحي من الغناء بمصر بشكل رسمي

شاهد: أول تعليق من دنيا غانم بعد وفاة والدتها دلال عبد العزيز

شاهد: أول تعليق من دنيا غانم بعد وفاة والدتها دلال عبد العزيز

سعد رمضان يفجر غضبه بكلمات جريئة.. والجمهور يعلق

سعد رمضان يفجر غضبه بكلمات جريئة.. والجمهور يعلق

لهذا السبب.. قرار بإيقاف عمر كمال عن الغناء وتحذير شديد له

لهذا السبب.. قرار بإيقاف عمر كمال عن الغناء وتحذير شديد له

ما هو السبب الحقيقي لموت دلال عبدالعزيز؟

ما هو السبب الحقيقي لموت دلال عبدالعزيز؟

شاهد: محمد هنيدي يكشف عن مفاجأة لثاني أجزاء &#34;صعيدي في الجامعة الأمريكية&#34;

شاهد: محمد هنيدي يكشف عن مفاجأة لثاني أجزاء "صعيدي في الجامعة الأمريكية"

عربي

شاهد: اندلاع حرائق ضخمة في مدينة تيزي وزو الجزائرية

شاهد: اندلاع حرائق ضخمة في مدينة تيزي وزو الجزائرية

المغرب يسجل 5043 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) و69 وفاة

المغرب يسجل 5043 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) و69 وفاة

افتتاح خطوط جديدة لتوسيع الرحلات الجوية بين المغرب وإسرائيل

افتتاح خطوط جديدة لتوسيع الرحلات الجوية بين المغرب وإسرائيل

وزيرا خارجية العراق والسعودية يبحثان سبل حلحلة أزمات المنطقة

وزيرا خارجية العراق والسعودية يبحثان سبل حلحلة أزمات المنطقة