الحوثيون يعرضون إطلاق سراح "أسرى سعوديين" مقابل معتقلي حماس بالمملكة

وقال الحوثي، في كلمة بمناسبة العام الهجري الجديد: "نؤكد من جديد عرضنا للنظام السعودي لتبادل ضباطه الأسرى لدينا مقابل الإفراج عن المختطفين الفلسطينيين"، وفق تعبير وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التابعة للحوثيين.





وأضاف الحوثي: "سنرحب بموقف النظام السعودي لو وقف إلى جانب المقاومة الفلسطينية، ونتمنى أن يتنافس الجميع للوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني"، وفق ما نقل موقع (سي إن إن) عربية.