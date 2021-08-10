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الحوثيون يعرضون إطلاق سراح "أسرى سعوديين" مقابل معتقلي حماس بالمملكة

الحوثيون يعرضون إطلاق سراح "أسرى سعوديين" مقابل معتقلي حماس بالمملكة
محمد الخضري القيادي في حماس والمعتقل في السعودية
رام الله - دنيا الوطن
عرض عبدالملك الحوثي، زعيم جماعة "أنصار الله" الحوثية، على المملكة العربية السعودية إطلاق سراح "أسرى سعوديين" لدى الحوثيين في اليمن، مقابل الإفراج عن معتقلين من حركة حماس في المملكة.

وقال الحوثي، في كلمة بمناسبة العام الهجري الجديد: "نؤكد من جديد عرضنا للنظام السعودي لتبادل ضباطه الأسرى لدينا مقابل الإفراج عن المختطفين الفلسطينيين"، وفق تعبير وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التابعة للحوثيين.

وأضاف الحوثي: "سنرحب بموقف النظام السعودي لو وقف إلى جانب المقاومة الفلسطينية، ونتمنى أن يتنافس الجميع للوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني"، وفق ما نقل موقع (سي إن إن) عربية.

وقضت المحكمة الجزائية السعودية، أول أمس الأحد، بالحبس (15 عاماً) على الممثل السابق لحركة حماس لديها، محمد الخضري؛ ضمن أحكام طالت 69 أردنياً وفلسطينيا، تراوحت ما بين البراءة والحبس (22 عاماً).

وقالت حركة حماس في تعليقها على الأحكام: "لقد صدمنا بالأحكام التي أصدرها القضاء السعودي بحق عدد كبير من الإخوة "فلسطينيين وأردنيين"، المقيمين في المملكة".

وأضافت: أن هؤلاء الإخوة لم يقترفوا ما يستوجب هذه الأحكام القاسية وغير المبررة، فضلاً عن المحاكمة، فـ "كل ما فعلوه هو نصرة قضيتهم وشعبهم الذي ينتمون إليه، دون أي إساءة للمملكة وشعبها".

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