دولي

إسرائيل: تسجيل 5140 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

إسرائيل: تسجيل 5140 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
سجلت إسرائيل خلال 24 ساعة الماضية، 5140 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، وذلك لأول مرة منذ شهر شباط/ فبراير الماضي.

وارتفع عدد المرضى بحالة خطيرة إلى 373 حالة، فيما تستمر نجمة داوود الحمراء في إجراء الفحوصات السريعة بأنحاء إسرائيل، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).

وقال وزير المالية الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان في إحاطة للصحفيين مساء أمس: إن الإغلاق ليس الخطوة الصحيحة، وأنه لن يؤدي إلا إلى ضرر اقتصادي، مضيفاً أن علينا الاستعداد إلى العيش إلى جانب (كورونا) مثلما نعيش إلى جانب الانفلونزا .

وبدوره أوضح وزير الصحة، أنه إلى جانب الوباء هناك اعتبارات أخرى، وقال إن إنسانا يفقد مكان عمله، أو لا يذهب طفله إلى المدرسة – "هذا مساس خطير لا يطاق".

وشدد على أن التطعيم بالجرعة الثالثة يحمينا من الإصابات الخطيرة، ومن ناحيته حمل رئيس المعارضة، بنيامين نتنياهو بشدة على الحكومة، قائلاً: إننا أخرجنا إسرائيل من (كورونا)، وبينت ولابيد أعادانا اليها.    

هذا وحذر المركز الأمريكي لمكافحة الأمراض والوقاية منها من السفر إلى إسرائيل بسبب معدلات الإصابة المرتفعة فيها. 

ويطلب من المواطنين الأمريكيين الامتناع عن السفر إلى فرنسا وتايلند وآيسلندا أيضًا.

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