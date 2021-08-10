شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تعتقل ستة مواطنين في الضفة الغربية

قوات الاحتلال تعتقل ستة مواطنين في الضفة الغربية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، خمسة مواطنين من بلدة دير الغصون شمال طولكرم.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت أحمد عبد الفتاح بدران، والشقيقين إياس وفراس صبحي مسعود، وحمزة فراس مسعود، بعد مداهمة منازلهم وتخريب محتوياتها، كما دارت فيه مواجهات بين الشبان والجنود الذين أطلقوا قنابل الغاز المسيل للدموع والأعيرة النارية ما أدى إلى إصابة الشاب لؤي زياد أبو زيتون وقاموا باعتقاله.

كما شنت قوات الاحتلال حملة مداهمات لعدد من منازل المواطنين في البلدة عرف من أصحابها: عبد المنعم تيسير غانم، وياسر إبراهيم غانم.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، شابا من قرية حوسان غرب بيت لحم.

وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب احسان معارك حمامرة (26 عاما)، بعد دهم منزل والده وتفتيشه.

في سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، بلدة برقين جنوب غرب جنين وسط اندلاع مواجهات، كما كثفت من تواجدها العسكري في محافظة جنين.

وذكرت مصادر أمنية، أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة برقين وداهمت عدة أحياء ما أدى إلى اندلاع مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال التي أطلقت القنابل الصوتية والأعيرة الحية، فيما كثفت من تواجدها العسكري في محيط قرى وبلدات ضاحية صباح الخير في جنين، والجلمة، وكفر دان، وكفيرت، وكفر قود.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، احتجزت على حاجز عسكري الحمرا في الأغوار، ليلة أمس، أمين سر إقليم فتح في محافظة جنين عطا أبو ارميلة.

وذكرت مصادر أمنية، أن قوات الاحتلال احتجزت أبو ارميلة أثناء عودته الى جنين حتى ساعات فجر اليوم، لساعات وأخلت سبيله بعد استجوابه.

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