شاهد: سلطات الاحتلال تسلم جثمان الشهيد شادي الشرفا من بيتا















رام الله - دنيا الوطنتسلمت طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني، صباح اليوم الثلاثاء، جثمان الشهيد شادي عمر الشرفا، من سلطات الاحتلال بالقرب من حاجز حوارة العسكري، جنوب نابلس.وأفاد مدير الإسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر الفلسطيني في نابلس أحمد جبريل، بأن الطواقم نقلت جثمان الشهيد إلى مستشفى رفيديا الحكومي بمدينة نابلس.ومن المقرر أن يشيع جثمان الشهيد الشرفا إلى مثواه الأخير في بلدة بيتا ظهر اليوم.واستشهد الشرفا (41 عاما) نتيجة إطلاق جيش الاحتلال النار عليه، قرب مدخل بلدة بيتا جنوب نابلس في 27 تموز/ يوليو الماضي، ثم احتجز جثمانه.