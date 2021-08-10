شؤون فلسطينية

شاهد: سلطات الاحتلال تسلم جثمان الشهيد شادي الشرفا من بيتا

شاهد: سلطات الاحتلال تسلم جثمان الشهيد شادي الشرفا من بيتا
رام الله - دنيا الوطن
تسلمت طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني، صباح اليوم الثلاثاء، جثمان الشهيد شادي عمر الشرفا، من سلطات الاحتلال بالقرب من حاجز حوارة العسكري، جنوب نابلس.

وأفاد مدير الإسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر الفلسطيني في نابلس أحمد جبريل، بأن الطواقم نقلت جثمان الشهيد إلى مستشفى رفيديا الحكومي بمدينة نابلس.

ومن المقرر أن يشيع جثمان الشهيد الشرفا إلى مثواه الأخير في بلدة بيتا ظهر اليوم.

واستشهد الشرفا (41 عاما) نتيجة إطلاق جيش الاحتلال النار عليه، قرب مدخل بلدة بيتا جنوب نابلس في 27 تموز/ يوليو الماضي، ثم احتجز جثمانه.





أخبار ذات صلة

بينهن أسيرة حامل.. 39 أسيرة بسجن &#34;الدامون&#34; يعانين ظروف اعتقاليه صعبة

بينهن أسيرة حامل.. 39 أسيرة بسجن "الدامون" يعانين ظروف اعتقاليه صعبة

قوات الاحتلال تعتقل ستة مواطنين في الضفة الغربية

قوات الاحتلال تعتقل ستة مواطنين في الضفة الغربية

العملات: الدولار ينخفض مجدداً

العملات: الدولار ينخفض مجدداً

تفاصيل حالة الطقس والموجة الحارة في فلسطين حتى يوم الجمعة

تفاصيل حالة الطقس والموجة الحارة في فلسطين حتى يوم الجمعة

الاحتلال يطلق النار على فلسطينية بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن قرب مستوطنة (يتسهار) بنابلس

الاحتلال يطلق النار على فلسطينية بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن قرب مستوطنة (يتسهار) بنابلس

لجنة تنسيق البضائع بغزة: الاحتلال يتراجع عن السماح باستيراد وتصدير بعض السلع

لجنة تنسيق البضائع بغزة: الاحتلال يتراجع عن السماح باستيراد وتصدير بعض السلع

تفاصيل لقاء الرئيس عباس بالقنصل العام البريطاني الجديد

تفاصيل لقاء الرئيس عباس بالقنصل العام البريطاني الجديد

نابلس: مستوطنون يقتحمون الموقع الأثري في سبسطية

نابلس: مستوطنون يقتحمون الموقع الأثري في سبسطية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

نابلس: مستوطنون يقتحمون الموقع الأثري في سبسطية

نابلس: مستوطنون يقتحمون الموقع الأثري في سبسطية

التميمي يطلع مسؤولًا في الخارجية المصرية على انتهاكات الاحتلال بحق شعبنا

التميمي يطلع مسؤولًا في الخارجية المصرية على انتهاكات الاحتلال بحق شعبنا

النخالة: مقاتلو المقاومة وقواتنا الميدانية مستعدون للدخول بمعركة ضد الإسرائيليين دفاعا عن القدس

النخالة: مقاتلو المقاومة وقواتنا الميدانية مستعدون للدخول بمعركة ضد الإسرائيليين دفاعا عن القدس

خلال لقائه المبعوث الأوروبي لعملية السلام.. الصفدي: لا بديل عن حل الدولتين

خلال لقائه المبعوث الأوروبي لعملية السلام.. الصفدي: لا بديل عن حل الدولتين

بالأسماء: الداخلية بغزة تعلن كشف &#34;تنسيقات مصرية&#34; للسفر اليوم الثلاثاء

بالأسماء: الداخلية بغزة تعلن كشف "تنسيقات مصرية" للسفر اليوم الثلاثاء

الشرطة تضبط 908 قطع أثرية في نابلس

الشرطة تضبط 908 قطع أثرية في نابلس

المالية والتنمية الاجتماعية بغزة تحددان موعد صرف مخصصات شهداء جرحى مسيرات العودة

المالية والتنمية الاجتماعية بغزة تحددان موعد صرف مخصصات شهداء جرحى مسيرات العودة

المجلس الوطني يطلع برلمانات العالم واتحاداتها على انتهاكات الاحتلال لحقوق شعبنا

المجلس الوطني يطلع برلمانات العالم واتحاداتها على انتهاكات الاحتلال لحقوق شعبنا

منوعات

ما هو السبب الحقيقي لموت دلال عبدالعزيز؟

ما هو السبب الحقيقي لموت دلال عبدالعزيز؟

شاهد: محمد هنيدي يكشف عن مفاجأة لثاني أجزاء &#34;صعيدي في الجامعة الأمريكية&#34;

شاهد: محمد هنيدي يكشف عن مفاجأة لثاني أجزاء "صعيدي في الجامعة الأمريكية"

قبل تشييع جثمان دلال عبد العزيز.. مناشدة عاجلة تقلق الجميع

قبل تشييع جثمان دلال عبد العزيز.. مناشدة عاجلة تقلق الجميع

فنانة جديدة تحصل على الإقامة الذهبية في الإمارات.. من هي؟

فنانة جديدة تحصل على الإقامة الذهبية في الإمارات.. من هي؟

يسرا تثير الجدل بعدم حضورها جنازة دلال عبدالعزيز

يسرا تثير الجدل بعدم حضورها جنازة دلال عبدالعزيز

شاهد: فنانة شهيرة تكشف وصية دلال عبد العزيز لابنتيها

شاهد: فنانة شهيرة تكشف وصية دلال عبد العزيز لابنتيها

شاهد: عمرو دياب يحذف هذه الصور من حساباته ويثير الجدل

شاهد: عمرو دياب يحذف هذه الصور من حساباته ويثير الجدل

مشاهد مثيرة للجدل ومؤثرة لدلال عبد العزيز وهي تودع الدنيا

مشاهد مثيرة للجدل ومؤثرة لدلال عبد العزيز وهي تودع الدنيا

شاهد: منى زكي تتعرض للهجوم بسبب ما قامت به بعد وفاة دلال عبد العزيز

شاهد: منى زكي تتعرض للهجوم بسبب ما قامت به بعد وفاة دلال عبد العزيز

شاهد: رسالة مؤلمة ومؤثرة من إسعاد يونس لدلال عبد العزيز

شاهد: رسالة مؤلمة ومؤثرة من إسعاد يونس لدلال عبد العزيز

عربي

شاهد: اندلاع حرائق ضخمة في مدينة تيزي وزو الجزائرية

شاهد: اندلاع حرائق ضخمة في مدينة تيزي وزو الجزائرية

المغرب يسجل 5043 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) و69 وفاة

المغرب يسجل 5043 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) و69 وفاة

افتتاح خطوط جديدة لتوسيع الرحلات الجوية بين المغرب وإسرائيل

افتتاح خطوط جديدة لتوسيع الرحلات الجوية بين المغرب وإسرائيل

وزيرا خارجية العراق والسعودية يبحثان سبل حلحلة أزمات المنطقة

وزيرا خارجية العراق والسعودية يبحثان سبل حلحلة أزمات المنطقة