شؤون فلسطينية

تفاصيل حالة الطقس والموجة الحارة في فلسطين حتى يوم الجمعة

تفاصيل حالة الطقس والموجة الحارة في فلسطين حتى يوم الجمعة
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
يستمر الجو حاراً إلى شديد الحرارة، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة حيث تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

هذه الليلة: يكون الجو معتدلاً في المناطق الجبلية حارا نسبياً في بقية المناطق، الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

يوم الأربعاء، يستمر الجو حاراً إلى شديد الحرارة، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة حيث تبقى  أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الخميس، يستمر الجو حاراً إلى شديد الحرارة، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة حيث تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الجمعة، يستمر الجو حاراً إلى شديد الحرارة  و يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح  أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية ، الرياح شمالية غربية الى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

وتحذر دائرة الأرصاد الجوية من التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة أثناء ساعات الذروة ما بين الساعة الحادية عشره والساعة الرابعة عصراً ، وكذلك من خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة      .

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي

  المدينـة

 اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

   المدينـة

 اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
      القدس 31-22 31-22 31-22 بيت لحم 31-22 31-22 31-22
رام الله والبيرة 30-21 30-21 30-21 طولكرم 33-24 33-24 33-24
نابلس 32-22 32-22 32-22 قلقيلية 33-24 33-24 33-24
جنين 34-23 34-23 34-23 سلفيت 31-22 31-22 31-22
طوباس 35-24 35-24 35-24 روابي 32-22 32-22 32-22
الخليل 30-21 30-21 30-21 غزه 31-25 31-25 31-25
أريحا 40-28 40-28 40-28 خانيونس 31-25 31-25 31-25
الأغوار الشمالية 38-27 38-27 38-27 رفح 32-24 32-24 32-24

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