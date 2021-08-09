الاحتلال يطلق النار على فلسطينية بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن قرب مستوطنة (يتسهار) بنابلس





بدوره، قال موقع (0404) الإسرائيلي: "أطلق الجيش الإسرائيلي النار صوب فلسطينية في الأجزاء السفلية من الجسد، وتم اعتقالها"، وذلك بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن بالقرب من مستوطنة يتسهار.





رام الله - دنيا الوطنأطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، النار على امرأة فلسطينية، بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن بالقرب من مستوطنة (يتسهار) جنوبي مدينة نابلس.وقال موقع (يديعوت هشيتخ) الإسرائيلي: "امرأة فلسطينية حاولت تنفيذ عملية طعن بالقرب من مستوطنة يتسهار جنوب نابلس، وتم اطلاق النار صوبها".