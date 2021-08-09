الاحتلال يطلق النار على فلسطينية بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن قرب مستوطنة (يتسهار) بنابلس
أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، النار على امرأة فلسطينية، بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن بالقرب من مستوطنة (يتسهار) جنوبي مدينة نابلس.
وقال موقع (يديعوت هشيتخ) الإسرائيلي: "امرأة فلسطينية حاولت تنفيذ عملية طعن بالقرب من مستوطنة يتسهار جنوب نابلس، وتم اطلاق النار صوبها".
بدوره، قال موقع (0404) الإسرائيلي: "أطلق الجيش الإسرائيلي النار صوب فلسطينية في الأجزاء السفلية من الجسد، وتم اعتقالها"، وذلك بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن بالقرب من مستوطنة يتسهار.
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