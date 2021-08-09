دولي

إعلام إيراني: غواصة إسرائيلية دخلت مياه قناة السويس

إعلام إيراني: غواصة إسرائيلية دخلت مياه قناة السويس
رام الله - دنيا الوطن
أفاد موقع (نور نيوز) الإيراني بأنه تلقى معلومات حول دخول غواصة إسرائيلية من نوع "دولفين" لمياه قناة السويس في البحر الأحمر.

وحسب الموقع، فإن الغواصة دخلت مياه قناة السويس بشكل سري يوم الأربعاء الماضي، بالتزامن مع مدمرتين إسرائيليتين، ترافقان الغواصة على الأرجح، فيما لم يتم الكشف عن المزيد من التفاصيل.

يذكر أن إسرائيل كانت قد أرسلت غواصة "دولفين" إلى ميناء إيلات على البحر الأحمر، وهي عبرت قناة السويس في ديسمبر الماضي، حسبما أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية آنذاك.

وكانت التقارير الإعلامية تتحدث عن عبور الغواصة لقناة السويس على أنه إشارة موجة لإيران، وذلك على خلفية التوترات في أعقاب اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده في أواخر نوفمبر 2020.

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