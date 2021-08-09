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شاهد: اندلاع حرائق ضخمة في مدينة تيزي وزو الجزائرية

شاهد: اندلاع حرائق ضخمة في مدينة تيزي وزو الجزائرية
رام الله - دنيا الوطن
اندلعت مساء اليوم الإثنين حرائق عديدة في غابات مدينة تيزي وزو الجزائرية، وفق بيان لهيئة الحماية المدنية.

وأكد رجال الإطفاء تسجيل 25 بؤرة حريق، منها 10 حرائق كبيرة في عدة بلديات تدخلت وحدات لإخمادها، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وكشفت الهيئة ذاتها أن البلديات المعنية هي آيت تودرت، أقبيل، آيت يحيى، أبي يوسف، ذراع الميزان، إيجر، إيفيعا، إفليسن.

وأعلنت المديرية الولائية للحماية المدنية أن عملية إخماد الحرائق ما زالت متواصلة بتجنيد كل الإمكانيات البشرية والمادية.  


 











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