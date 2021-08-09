دولي

اليونان: توقيف أكثر من 10 أشخاص لإضرامهم النار في الغابات

اليونان: توقيف أكثر من 10 أشخاص لإضرامهم النار في الغابات
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت هيئة إطفاء الحرائق اليونانية أن محققي الهيئة أوقفوا أكثر من 10 أشخاص خلال الأيام الثلاثة الأخيرة بسبب إضرامهم النار في الغابات.

وجرت عمليات التوقيف في جزيرة كورفو غربي اليونان وفي مدينة لاريسا بوسط البلاد وفي بيرايوس والعاصمة أثينا ومدينة كالاماتا بجنوب اليونان، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

ويشار إلى أن الأشخاص الموقوفين يتهمون بإضرام النار في الغابات سواء بشكل متعمد أو بنتيجة التعامل غير الآمن مع النار.

يذكر أن اليونان تشهد حرائق غابات ضخمة وسط موجة حر قياسية، لم يسجل مثيل لها منذ 40 عاما، حيث وصلت درجة الحرارة في بعض المناطق إلى 47 درجة مئوية.

واجتاحت الحرائق إقليم أتيكا الذي تقع فيه العاصمة أثينا وفي جزيرة وابية شرقي البلاد وشبه جزيرة بيلوبونيز في الجنوب، مما أسفر عن إجلاء آلاف السكان من المناطق الخطيرة.

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