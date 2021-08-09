شؤون فلسطينية

تفاصيل لقاء الرئيس عباس بالقنصل العام البريطاني الجديد

تفاصيل لقاء الرئيس عباس بالقنصل العام البريطاني الجديد
رام الله - دنيا الوطن
استقبل رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مساء اليوم الإثنين، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، ديان كورنر، القنصل العام البريطاني، في بداية عملها بفلسطين، متمنيا لها النجاح والتوفيق في مهامها الجديدة.

بدورها، سلمت كورنر، الرئيس عباس رسالة من رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أكد فيها عمق العلاقات الثنائية بين البلدين، وأهمية تعزيزها وتطويرها على المستويات كافة، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وعبرت كورنر عن سعادتها بالمهام الجديدة الموكلة إليها، مؤكدة موقف بلادها الثابت والداعم لشعبنا وبناء مؤسساته، وبذل كافة الجهود خلال فترة عملها لدفع العلاقات الثنائية الى الأمام.

وحضر اللقاء، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية زياد أبو عمرو، ومستشار الرئيس الدبلوماسي مجدي الخالدي.

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