الصحة الايرانية: أكثر من 40 ألف إصابة و588 وفاة جديدة بـ(كورونا)

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي في إيران اليوم الاثنين عن تسجيل 40808 إصابات بفيروس (كورونا) و588 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي عدد اللقاحات الواقية من مرض "كوفيد-19" التي تم تطعيمها لحد الآن تجاوزت 16 مليونا و 148 ألف جرعة، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).وأشار البيان إلى أن حصيلة الوفيات الناجمة عن إصابات (كورونا) في البلاد بلغت 94603، مضيفا أن 3565575 شخصا تم شفاؤهم من المرض وغادروا المستشفيات.وكشف البيان أيضا أن 6561 مريضا بـ "كوفيد-19" تتم رعايتهم في الوقت الحالي في وحدات العناية المركزة بالمستشفيات.