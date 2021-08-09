دولي

بريطانيا تسجل ارتفاعا بإصابات (كورونا) بلغ 5% خلال أسبوع

بريطانيا تسجل ارتفاعا بإصابات (كورونا) بلغ 5% خلال أسبوع
رام الله - دنيا الوطن
أبلغت بريطانيا، اليوم الاثنين، عن 25161 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، ما يظهر ارتفاعا بعدد الحالات المسجلة بين 3 أغسطس و9 أغسطس بلغ 5.2٪ مقارنة بالأيام السبعة السابقة.

كما سجلت بريطانيا 37 حالة وفاة جراء الإصابة بـ(كورونا)، مما رفع الزيادة التي استمرت سبعة أيام إلى 14.8٪، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

هذا وتلقى ما مجموعه 47.06 مليون شخص الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس (كورونا) بحلول 8 أغسطس، وتلقى 39.55 مليون شخص جرعتي اللقاح.

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