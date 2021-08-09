افتتاح خطوط جديدة لتوسيع الرحلات الجوية بين المغرب وإسرائيل

رام الله - دنيا الوطنتتجه شركتا الخطوط الجوية الملكية المغربية وطيران " آير العربية" الإسرائيلية إلى توسيع عرض الرحلات الجوية بين المغرب وإسرائيل، بافتتاح خطوط جديدة.وفي هذا الصدد قال رئيس مكتب الاتصال الإسرائيلي لدى الرباط، دافيد غوفرين، إنه "ونظرا للإقبال المتزايد على الرحلات المباشرة بين البلدين، سوف تفتتح شركتا الطيران "إير عربية" و"لارام" الخطوط الملكية المغربية، خطوطا جوية جديدة ابتداء من شهر أكتوبر، تربط مراكش والدار البيضاء بإسرائيل"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).واعتبر غوفرين، في تغريدة عبر "تويتر" أن افتتاح هذه الخطوط هو "خطوة كبيرة أخرى تنضاف إلى المجهودات الرامية إلى تعزيز العلاقات بين المغرب وإسرائيل".ويأتي الإعلان عن هذين الخطين الجديدين، بعد يومين من إجراء وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي في الحكومة المغربية، نادية فتاح العلوي محادثة هاتفية يوم الجمعة المنصرمة مع نظيرها الإسرائيلي يوئيل رازفوزوف وناقشا بشكل خاص فرص التعاون بين المغرب وإسرائيل.وأواخر شهر يوليو المنصرم حطت أول رحلة تجارية مباشرة بين إسرائيل والمغرب في مراكش، أقلت مئة سائح إسرائيلي، بعد سبعة أشهر من استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين برعاية أمريكية.