الشرطة تضبط 908 قطع أثرية في نابلس

رام الله - دنيا الوطنضبطت الشرطة، اليوم الاثنين، 908 قطع أثرية وأجهزة كشف عن المعادن بحوزة شخص في نابلس.وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة بأنه وبعد ورود معلومات لفرع شرطة السياحة والآثار في شرطة نابلس حول حيازة شخص لمواد أثرية وجهاز كشف عن المعادن في منزله في المحافظة، تحركت قوه من شرطة السياحة والآثار بإسناد من مركز شرطة بيت فوريك الى المكان بعد استصدار إذن التفتيش اللازم من قبل النيابة العامة، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.وأضافت: "بعد تفتيش المنزل تم ضبط 908 قطع مختلفة الأشكال والأحجام يشتبه أنها أثرية وجهازي كشف عن المعادن، وبفحصها لدى مكتب وزارة السياحة والآثار تبين أنها أثرية وتعود لحقب زمنية متنوعة".وتابعت الشرطة أنه "تم التحفظ على المشتبه به والمضبوطات لحين إحالته لجهة الاختصاص لمتابعة الإجراءات القانونية اللازمة بحقه أصولاً".