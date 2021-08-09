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قناة إسرائيلية تنشر تفاصيل جديدة حول عملية منتصر الشلبي عند حاجز زعترة بنابلس

قناة إسرائيلية تنشر تفاصيل جديدة حول عملية منتصر الشلبي عند حاجز زعترة بنابلس
رام الله - دنيا الوطن
نشرت قناة (كان) الإسرائيلية، جزءًا من التحقيق مع الأسير الفلسطيني منتصر شلبي، حول عملية إطلاق النار التي نفذها عند حاجز زعترة جنوب مدينة نابلس.

وكشفت القناة، أن جنود الجيش الإسرائيلي لم يردوا على إطلاق النار خلال العملية، حيث اختبأ أحد الجنود خلف المكعبات الخرسانية المنتشرة في المكان.

واستخدم شلبي في عمليته مسدسًا كان يملكه والده، وقد عثر عليه قبل عدة سنوات في منزله.

وأضافت القناة أن منتصر غادر مكان العملية واتجه إلى رام الله، وقام بتغيير ملابسه وتطهير جروحه وصبغ شعره بلون مختلف حتى لا يتعرف عليه أحد.

وكان منتصر شلبي قد نفذ عملية إطلاق نار مطلع مايو/ أيار الماضي عند حاجز زعترة جنوب مدينة نابلس، والتي أدت لمقتل مستوطن إسرائيلي وإصابة اثنين بجراح مختلفة، بينما أصيب شلبي برصاص أحد الجنود واعتقل بعد مطاردته لعدة أيام.

وبعد ذلك قام الجيش الإسرائيلي بتفجير منزل الأسير منتصر شلبي -الحاصل على الجنسية الأمريكية- في بلدة ترمسعيا الواقعة بين مدينتي نابلس ورام الله وسط الضفة الغربية، وتعليقًا على ذلك، قالت السفارة الأمريكية في القدس: إنه لا ينبغي هدم منزل أسرة بأكملها بذريعة تصرفات فرد منها.

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