إسرائيل: حكومة بينت تنوي توسيع عملية التطعيم بجرعة ثالثة





هذا ما قالته وزيرة الداخلية الإسرائيلية، ايليت شاكيد في حديث إذاعي صباح اليوم، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينت، أوعز إلى وزارة الصحة بدراسة هذه الفكرة.





ولفتت إلى أن خبراء في مجال الصحة يدعمون اتخاذ هذه الخطوة، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).



وتعقيبا على ما نشر من أن بينت يفكر في فرض الإغلاق خلال فترة الأعياد اليهودية الشهر المقبل، أوضحت شاكيد أن فكرة الإغلاق مطروحة على الطاولة دائما معربة عن الأمل في ألا تقتضي الضرورة ذلك.





وأكدت أن الحكومة وضعت من اللحظة الأولى نصب عينيها اتباع استراتيجية تهدف إلى إبقاء المرافق الاقتصادية مفتوحة والحفاظ على مجرى الحياة الطبيعية بجانب الجائحة.



إلى ذلك، أعلن النائب عن (القائمة المشتركة)، عوفير كاسيف إصابته بفيروس (كورونا)، ودعا جميع من خالطه مؤخراً إلى الخضوع لفحص.





ويشار إلى أن كاسيف قد تلقى جرعتين من اللقاح المضاد للفيروس.



رام الله - دنيا الوطنتدرس الحكومة الإسرائيلية، إمكانية توسيع عملية التطعيم بالجرعة الثالثة للقاح ضد فيروس (كورونا) لتشمل من هم في سن (50 فما فوق)، أيضاً وذلك في إطار الإجراءات الهادفة الى مكافحة الجائحة.