القدس: إحياء رأس السنة الهجرية في المسجد الأقصى باحتفال ديني

رام الله - دنيا الوطنأحيا المواطنون، اليوم الاثنين، رأس السنة الهجرية الجديدة، بإقامة حفل ديني، في المسجد الأقصى المبارك.وانتشر المصلون القادمون من القدس وأراضي عام 48 والضفة الغربية في رحاب الأقصى، للمشاركة في الاحتفال الذي دعت إليه دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس.وقال مدير المسجد الأقصى المبارك، الشيخ عمر الكسواني، إن شد الرحال إلى المسجد الأقصى والرباط فيه خلال هذه المناسبة، هو رسالة للعالم أجمع، "إننا مرابطون محافظون على إرثنا، الذي هو حق خالص للمسلمين وحدهم بمساحة 144 دونم ونيّف".وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد شددت من إجراءاتها على أبواب الأقصى، ودققت في البطاقات الشخصية للمصلين بشكل عشوائي، بالتزامن مع دخولهم وخروجهم من الأقصى.