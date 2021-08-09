شؤون فلسطينية

مستوطنون يعتدون بالضرب على مواطن وأبنائه شرق بيت لحم

مستوطنون يعتدون بالضرب على مواطن وأبنائه شرق بيت لحم
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
اعتدى مستوطنون، اليوم الإثنين، بالضرب على مواطن وأبنائه، في قرية كيسان، شرق بيت لحم.

وقال نائب رئيس مجلس قروي كيسان أحمد غزال، إن مجموعة من مستوطني "ايبي هناحل"، اعتدوا بالضرب على المواطن حسين عبد الله عبيات وأبنائه، لدى تواجدهم في أرض استأجروها لفلاحتها وزراعتها، بمحاذاة المستوطنة المذكورة.

وأضاف أن قوات الاحتلال حضرت إلى المكان، واحتجزت المواطن عبيات وأبنائه، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وفي سياق آخر، أشار غزال إلى أن مستوطنين، استجلبوا اشجارا كبيرة من الزيتون والصنوبر، وزرعوها في منطقة جبلية غرب قرية كيسان، ونصبوا أعمدة كهرباء في المكان.

يذكر أن قرية كيسان تتعرض لهجمة استيطانية تتمثل بالاستيلاء على أراضيها وشق طريق استيطانية فيها، ومنع أصحابها من الوصول إليها وفلاحتها.

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