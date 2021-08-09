تونس: تسليم 50 جهاز مكثف أكسجين لإدارة الصحة العسكرية بتوجيهات من الرئيس عباس

رام الله - دنيا الوطنبتوجيهات من الرئيس محمود عباس، سلّم سفير دولة فلسطين لدى تونس، هائل الفاهوم، اليوم الاثنين، 50 جهاز مكثِّف أكسجين لإدارة الصحة العسكرية بالمستشفى العسكري في تونس.كما حضر التسليم، السفير المناوب عمر دقة، ومدير ادارة الصحة العسكرية بتونس الفريق مصطفى الفرجاني، ومدير المستشفى العسكري فتحي المطوسي.وقال الفاهوم، إنه تم تقديم دعم فوري وعاجل وفق الإمكانيات الفلسطينية المتاحة، وتم اليوم تسليم 50 جهاز مكثف اكسجين لإدارة الصحة العسكرية.وأضاف: أن ذلك يأتي في إطار تفاعل وحراك الشعب الفلسطيني لنصرة أشقائهم في الشقيقة تونس في معركتها لمجابهة فيروس (كورونا).وتابع السفير الفاهوم، أنه بتوجيهات الرئيس تم تقديم هذه الأجهزة، رغم قلة الإمكانيات المتاحة لنا إلا أن الرئيس والشعب الفلسطيني يقدّرون لتونس وشعبها الشقيق وقوفهم إلى جانب شعبنا وقضيته.وأشار إلى أن هذه اللفتة تعبر عن مدى حب شعبنا الفلسطيني وتقديره للأشقاء في تونس المناصرين لشعبنا وقضيته دائما.