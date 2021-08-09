"الديمقراطية": في ذكرى غياب الشاعر الكبير نستحضر درويش كل يوم في وجداننا

رام الله - دنيا الوطنأصدرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بياناً في الذكرى 13 لغياب الشاعر الكبير محمود درويش، وقالت إن "شعبنا يستحضر كل يوم هذه القامة الكبرى التي لم تغب يوماً عن وجداننا".وقالت الجبهة: "لقد خلف لنا درويش إرثاً ثقافياً وحضارياً، يعتز به شعبنا، حافلاً بالمعاني والمفردات والأوزان والعبارات والقيم والصور والمشاهد التي يصعب جمعها في إناء واحد، يجدد نفسه كل يوم، ويتدفق غنى وألحاناً وغناء وأناشيد وطنية، كما جمعها شاعرنا الكبير الذي اعتلى عرش المجد الفلسطيني".