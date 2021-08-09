الرئيس عباس يهنئ نظيره المصري لمناسبة العام الهجري الجديد

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رام الله - دنيا الوطنأرسل الرئيس محمود عباس برقية تهنئة لنظيره المصري، عبد الفتاح السيسي، لمناسبة العام الهجري الجديد 1443.وقال الرئيس عباس في برقيته: "يطيب لنا وأمتنا تستقبل العام الهجري الجديد 1443، أن نتوجه لفخامتكم، باسم دولة وشعب فلسطين وباسمي شخصياً، ومن خلالكم لحكومة وشعب مصر الشقيق، بأحر التهاني والتبريكات.