شؤون فلسطينية

طالع الشروط: الحرس الرئاسي الفلسطيني يعلن عن فتح باب تجنيد (للاستبدال)

طالع الشروط: الحرس الرئاسي الفلسطيني يعلن عن فتح باب تجنيد (للاستبدال)
الحرس الرئاسي الفلسطيني
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الحرس الرئاسي الفلسطيني عن فتح باب تجنيد (للاستبدال) في صفوف الحرس الرئاسي يوم السبت الموافق 14/8/2021 حتى يوم الخميس 19/8/2021 من الساعة 9:00 صباحاً حتى الساعة 15:00 مساءً في مقر الحرس الرئاسي (الحرش ) _ رام الله.

وأضاف الحرس الرئاسي الفلسطيني، في الإعلان الذي نشره عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، أن ذلك سيكون لجميع المحافظات، حيث يوم السبت والأحد 14-15 /8 لمحافظات الشمال: نابلس- سلفيت- طولكرم- طوباس- جنين-قلقيلية.

وتابعت: يوم الاثنين والثلاثاء 16-17 /8 لمحافظات الوسط: رام الله - أريحا- ضواحي القدس، ويوم الأربعاء والخميس 18-19 /8 لمحافظات الجنوب بيت لحم- الخليل.  

وعدّد الحرس الرئاسي الفلسطيني الشروط التالية، بأن يكون فلسطينياً ويحمل الهوية الفلسطينية، وأن يكون عمر المتقدم بين 18-24، وأن يتناسب الوزن مع الطول وأن لا يقل طوله عن 174، وأن يكون ذا لياقة بدنية جيدة، وصحة النطق ومخارج الحروف، وأن يكون لائقا طبياً ويجتاز الفحص الطبي المبدئي، وأن لا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة في جناية او جنحة مخلة بالشرف والأمانة، وأن يكون أعزباً، وأن لا يكون قد فصل من الخدمة سابقاً بقرار تأديبي، وأن يكون حسن المظهر والهيئة، وأن لا يتجاوز المؤهل العلمي أكثر من الثانوية العامة.

وشدد الحرس الرئاسي على أن "على المتقدم للتسجيل إحضار الهوية الشخصية والالتزام بمواعيد التسجيل".

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