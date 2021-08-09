طالع الشروط: الحرس الرئاسي الفلسطيني يعلن عن فتح باب تجنيد (للاستبدال)

طالع الشروط: الحرس الرئاسي الفلسطيني يعلن عن فتح باب تجنيد (للاستبدال)
أعلن الحرس الرئاسي الفلسطيني عن فتح باب تجنيد (للاستبدال) في صفوف الحرس الرئاسي يوم السبت الموافق 14/8/2021 حتى يوم الخميس 19/8/2021 من الساعة 9:00 صباحاً حتى الساعة 15:00 مساءً في مقر الحرس الرئاسي (الحرش ) _ رام الله.
وأضاف الحرس الرئاسي الفلسطيني، في الإعلان الذي نشره عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، أن ذلك سيكون لجميع المحافظات، حيث يوم السبت والأحد 14-15 /8 لمحافظات الشمال: نابلس- سلفيت- طولكرم- طوباس- جنين-قلقيلية.
وتابعت: يوم الاثنين والثلاثاء 16-17 /8 لمحافظات الوسط: رام الله - أريحا- ضواحي القدس، ويوم الأربعاء والخميس 18-19 /8 لمحافظات الجنوب بيت لحم- الخليل.
وعدّد الحرس الرئاسي الفلسطيني الشروط التالية، بأن يكون فلسطينياً ويحمل الهوية الفلسطينية، وأن يكون عمر المتقدم بين 18-24، وأن يتناسب الوزن مع الطول وأن لا يقل طوله عن 174، وأن يكون ذا لياقة بدنية جيدة، وصحة النطق ومخارج الحروف، وأن يكون لائقا طبياً ويجتاز الفحص الطبي المبدئي، وأن لا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة في جناية او جنحة مخلة بالشرف والأمانة، وأن يكون أعزباً، وأن لا يكون قد فصل من الخدمة سابقاً بقرار تأديبي، وأن يكون حسن المظهر والهيئة، وأن لا يتجاوز المؤهل العلمي أكثر من الثانوية العامة.
وشدد الحرس الرئاسي على أن "على المتقدم للتسجيل إحضار الهوية الشخصية والالتزام بمواعيد التسجيل".
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