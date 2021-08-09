شؤون فلسطينية

المطران حنا: الفلسطينيون أصحاب قضية عادلة ووحدتهم هي قوة لهم

المطران حنا: الفلسطينيون أصحاب قضية عادلة ووحدتهم هي قوة لهم
المطران عطالله حنا
رام الله - دنيا الوطن
استقبل المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس اليوم وفداً من بلدة العبيدية بالقرب من بيت لحم حيث استقبلهم في كنيسة القيامة مرحبا بزيارتهم ومقدما لهم شرحا تفصيليا عن قدسية واهمية هذا المكان المقدس.

وقال في كلمته بأن المسيحيين في هذه الأرض المقدسة هم مسيحيون 100% وهم فلسطينيون 100% ونحن ننتمي للقدس ومقدساتها ولفلسطين ولقضيتها العادلة ونحن كنا وسنبقى معا وسويا مسيحيين ومسلمين شعبا واحدا مدافعا عن انبل واعدل قضية عرفها التاريخ الإنساني الحديث.

وأضاف: أن الفلسطينيين هم أصحاب قضية عادلة ويجب ان نبقى دائما موحدين وان نلفظ الانقسامات والفتن والتشرذم لكي نكون أقوياء في دفاعنا عن قضيتنا وعن قدسنا ومقدساتنا.

وتابع: كل التحية لأهلنا في العبيدية هذا البلد الطيب الذي يقع ما بين بيت لحم ودير القديس سابا العامر وهي منطقة مليئة بالآثار لا سيما دير القديس ثيوذوسيوس التاريخي الذي يعود بناؤه الى القرن الرابع للميلاد.

وأردف المطران حنا: "نحن في هذه البلاد لدينا تاريخ عريق وجذور عميقة ونحن ملتصقون التصاقا بهذه البقعة المقدسة من العالم ولن تتمكن اية قوة غاشمة من اقتلاعنا والنيل من عزيمتنا وعراقة وجودنا".

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