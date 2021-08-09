غزة: الكشف عن حصيلة إصابات ووفيات (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة، بغزة، اليوم الاثنين، بأنها أجرت 635 فحصاً مخبرياً خلال 24 ساعة الماضية، راصدة تسجيل 107 إصابات جديدة بفيروس (كورونا)وأشارت في موجز تقريرها اليومي الخاص بفيروس (كورونا)، إلى تعافي 10 حالات جديدة، فيما يوجد حالتا وفاة خلال نفس الفترة الزمنية.وقالت وزارة الصحة، بغزة، إن إجمالي تراكمي للمصابين 117396 إصابة، وإجمالي الحالات النشطة 1524 حالة، فيما وصل إجمالي المتعافين 114766 حالة.كما وصل إجمالي الوفيات 1106 حالة وفاة، وإجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 59 حالة، وإجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 39 حالة.وفيما يتعلق بالتطعيمات، فإن إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة، 336300 جرعة، وإجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح، 111561 شخصاً.